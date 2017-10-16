МЭР: Уровень инфляции достиг 2,8%

Москва, , 16:12 — REGNUM Инфляция продолжает снижаться ниже целевого уровня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом заявил замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2018—2020 годы на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы прогнозировали снижение инфляции ниже целевого уровня. Текущая экономическая статистика в целом подтверждает наши прогнозы: со второго квартала 2017 года рост ВВП в среднем превышает 2%, а по состоянию на середину октября инфляция снизилась до 2,8%», — отметил Талыбов.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин уже заявлял, что по итогам 2017 года инфляция может оказаться ниже прогнозируемых ранее 4%. Так, в сентябре министр предполагал, что годовой показатель составит 3,2%. 12 октября такой же прогноз озвучила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомним, Центробанк в 2017 году придерживается политики таргетирования инфляции на уровне в 4%.