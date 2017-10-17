Москва, 18 октября, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Норвегия планирует отправить пехотный батальон из 400 бойцов к своей арктической границе с Россией и приобретет больше танков и артиллерии, «чтобы вовремя отреагировать на возможную угрозу». Эту и другие новости на тему Арктики обсуждает в своем обзоре корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Www.korabli.eu Американский тяжелый ледокол «Polar Star»

Правительство Норвегии намерено также нарастить инвестиции в артиллерию и закупить дальнобойное высокоточное оружие. Укрепление обороны произойдет в северном районе Порсангер вблизи норвежско-российской границы.

«Ситуация в сфере безопасности становится всё более сложной и всё менее предсказуемой. Это имеет последствия для нашей военной тактики. Мы должны быть в состоянии защитить все части нашей страны», — заявила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Российская сторона еще летом 2017 года обращала внимание на то, что увеличение Норвегией присутствия американских морпехов усилит напряженность на северном фланге НАТО и ухудшит отношения. Сейчас в своем заявлении Россию в качестве причины таких действий министр обороны не назвала, однако, как пишет британское информагентство Reuters, Норвегия и другие страны НАТО с опаской относятся к росту военной мощи России в Арктике. По мнению издания, план укрепления обороны на севере будет исполнен уже скоро.

Подробнее об этих и других новостях об Арктике читайте в статье: Арктика: Норвегия отправляет войска на границу с Россией

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