Степанакерт, 16 октября, 2017, 18:36 — ИА Регнум. Состоявшаяся 16 октября встреча президентов Армении и Азербайджана имеет важное значение с точки зрения создания условий для активизации переговорного процесса, которому был нанесен серьезный урон в результате развязанной Азербайджаном в апреле 2016 года агрессии против Нагорного Карабаха, заявили в МИД Нагорно-Карабахской Республики (НКР), комментируя встречу президентов Армении и Азербайджана в Женеве 16 октября.

president.nkr.am Совещание, посвященное программе президента Нагорного Карабаха

«Убеждены, что одной из основ продвижения переговорного процесса является неукоснительное соблюдение соглашений от 1994 и 1995 годов, а также реализация ранее достигнутых договоренностей, в частности, о применении механизма расследования инцидентов и увеличении штата сотрудников офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и повышении его мониторинговых возможностей», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства НКР.

В нём также подчёркивается, что еще одним шагом на пути к достижению реального прогресса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должно стать восстановление полноформатных переговоров с непосредственным участием Республики Арцах (НКР — ИА REGNUM ) на всех этапах.

О необходимости участия Нагорного Карабаха в переговорах по урегулированию конфликта заявил сегодня также президент республики Бако Саакян в ходе расширенного совещания, посвященного программе президента НКР на 2017−2020 годы.

«Будущее развитие и укрепление свободной, независимой и могущественной Республики Арцах, способной обеспечить свою безопасность собственными силами, является приоритетом, от которого, без преувеличения, зависит и будущее всего армянства. Официальный Степанакерт привержен мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Мы будем продолжать придерживаться принципиальной позиции в отношении восстановления полноценного переговорного процесса. Судьба Арцаха не может быть определена без его непосредственного участия на всех этапах переговорного процесса. И в этом вопросе вместе с Арменией мы продолжим предпринимать соответствующие шаги», — заявил карабахский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях сегодня, 16 октября, состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения, говорится в совместном заявлении глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров.