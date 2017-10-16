Переговоры Саргсяна и Алиева в Женеве завершились беседой тет-а-тет

Женева, Швейцария, , 15:12 — REGNUM В Женеве завершились переговоры между президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым по урегулированию нагорно-карабахского конфлика. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян.

«Переговоры завершились, Алиев покинул резиденцию постоянного представителя Швейцарии в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях», — написал Акопян, разместив фотографию Алиева, покидающего резиденцию.

По словам Акопяна, Серж Саргсян после переговоров отправился в посольство Армении в Швейцарии, где встретится с представителями армянской диаспоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях прошли переговоры президентов Армении и Азербайджана.

Встреча прошла при участии министров иностранных дел Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕЕ Анджея Каспршика.

После встречи состоялась отдельная беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

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