Женева, Швейцария, 16 октября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

president.am После встречи в Женеве

В заявлении отмечается, что президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

«Сопредседатели выразили удовлетворение прямыми переговорами, которые прошли после долгого перерыва. Они по-прежнему готовы работать со сторонами по посредничеству в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана.

Встреча прошла при участии министров иностранных дел двух стран Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего сопредседателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

После встречи состоялась отдельная беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.