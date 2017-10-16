Абакан, 16 октября, 2017, 16:30 — ИА Регнум. Аграрии Хакасии оценили ущерб, нанесенный осенним снегопадом, в 345,9 миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 16 октября, в республиканском правительстве.

kino_grek Снег в октябре

Из-за выпавшего в начале октября снега пострадали посевы зерновых и кормовых культур в Боградском, Ширинском и Орджоникидзевском районах. В регионе пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации.

В Хакасии надеялись, что после схода снежного покрова сельчане продолжат уборочную кампанию. Однако, как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, это произошло не везде. Техника не смогла выйти на поля из-за сломанных стеблей и вязкого грунта.

По оценкам комиссии минсельхозпрода и районных управлений, общая площадь погибших посевов составила более 38,5 тыс. га. Тем не менее, там, где это возможно, уборочная кампания в Хакасии продолжается. По состоянию на 16 октября 2017 года общая площадь скошенного зернового клина по республике составляет 49 693 га. Намолочено 71 563 тонны зерновых культур, план выполнен на 45,6%. Средняя урожайность пшеницы — 17,5 центнеров с гектара, общий намолот — 35 525 тонн.

Что касается кормозаготовительной кампании, она почти завершена. По данным профильного министерства, заготовлено 140 тысяч тонн сена, 77 тысяч тонн сенажа и 36 тысяч тонн силоса.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, непогода начала влиять на темпы уборочной кампании ещё в сентябре. Тогда в региональном минсельхозпроде сообщили, что уборочную «всерьёз сдерживают» проливные дожди.

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А уже в конце сентября из-за снега, погубившего урожай, в Хакасии ввели режим ЧС. Тогда предварительный ущерб оценивался в сумму более 150 млн рублей.

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По состоянию на 3 октября в республике было в среднем убрано 39,9% зерновых культур. Скошено — 43%.

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Аграрии начали готовить документы на возмещение ущерба от непогоды. В Москве, в свою очередь, сообщили, что всем сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам Хакасии, пострадавшим от снегопада, будет оказана помощь. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Башков назвал сложившуюся ситуацию настоящим бедствием для аграриев.

Добавим, в 2016 году аграрии Хакасии также столкнулись с серьёзными трудностями в ходе уборочной кампании. В середине октября из-за снега уборку зерновых культур остановили. Тем не менее, по состоянию на 14 октября общий показатель выполнения плана составлял 76%. Под снегом осталось около 18 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, овса и гречихи. Некоторую часть этого урожая убрали весной. Но при этом зерно, конечно же, потеряло часть своих свойств, сгодившись лишь на фураж.

Таким образом, «уборочная катастрофа» в Хакасии происходит уже не первый год. Видимо, не зря регион относится к зонам рискованного земледелия.

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