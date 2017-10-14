Санкт-Петербург, 15 октября, 2017, 01:19 — ИА Регнум. Любые препятствия для Северной Кореи на пути к мирной жизни ждет уничтожение. Об этом заявил журналистам глава делегации КНДР на ассамблее Межпарламентского союза, первый вице-спикер парламента страны Ан Дон Чхун, передает телеканал «Звезда».

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

"Наша страна хочет, чтобы у нас было мирное будущее. Поэтому, чтобы добиться мира, мы готовы уничтожать тех врагов, которые хотят помешать этому», — заявил политик на ассамблее в Санкт-Петербурге.

Напомним, в последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась в связи с ракетными и ядерными испытаниями, которые проводит Пхеньян, и реакцией на них со стороны США. Так, президент США Дональд Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о готовности Вашингтона полностью уничтожить КНДР в том случае, если от нее будет исходить угроза для самих США или их союзников.

В середине октября СМИ заподозрили КНДР в подготовке очередного ядерного испытания. Основой для подозрений стало отсутствие на публичных мероприятиях в Пхеньяне двух высокопоставленных чиновников, курирующих ядерную программу страны и, вероятно, слишком занятых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко анонсировала встречу с главами парламентских делегаций КНДР и Республики Корея на полях 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге. Она отметила, что вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове очень тревожит все международное сообщество.

Матвиенко пояснила, что российская сторона приложит все усилия для того, чтобы склонить делегации Северной и Южной Кореи к переговорам и поиску компромиссов. Вместе с тем она отметила, что вероятность двусторонней встречи делегатов обеих стран в рамках ассамблеи невелика.

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