СМИ заподозрили КНДР в подготовке очередных ядерных испытаний

Пхеньян, , 08:40 — REGNUM СМИ заподозрили Северную Корею в подготовке очередного ядерного испытания, сообщает 13 октября Fox News со ссылкой на источник.

Данный вывод был сделан на том основании, что два высокопоставленных чиновника, курирующих ядерную программу КНДР, отсутствовали на публичных мероприятиях на текущей неделе.

Руководитель департамента ядерных и ракетных исследования Северной Кореи Ли Ман Гон и глава стратегических ракетных войск Ким Рак Гьон не приняли участие в митинге в честь Трудовой партии Кореи, прошедшем 7 октября.

СМИ сделали данное открытие, изучив фотографии с праздника. Высокопоставленных чиновников на нем было, в то время как прежде они присутствовали на публичных мероприятиях рядом с лидером страны Ким Чен Ыном.

Вероятность того, что чиновников могли снять с должностей маловероятна, так как СМИ Северной Кореи отзываются о них в последнее врем лишь в положительном ключе, отмечает источник, добавляя, что их отсутствие, скорее всего, связано с тем, что они очень заняты.

Напомним, в последние месяцы ситуация на Корейском полуострове далека от спокойной, причиной тому стали регулярные ядерные и ракетные испытания Северной Кореи, а также бурная реакция на них со стороны США.

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