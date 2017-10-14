Москва, 14 октября, 2017, 20:58 — ИА Регнум. Операция по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Аль-Маядине в провинции Дейр эз-Зор успешно завершена. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Beshr Abdulhadi Сирия

«Штурмовые подразделения сирийской армии (…) полностью освободили город», — говорит представитель российского военного ведомства.

Напомним, террористы были окружены в Аль-Маядине в воскресенье 8 октября. 12 октября агентство Reuters сообщило, что Вооруженные силы Сирии и их союзники освободили от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несколько районов данного населенного пункта.

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