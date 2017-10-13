Вашингтон, 13 октября, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Власти США не намерены ослаблять свои односторонние санкции в отношении Венесуэлы, Кубы, Ирана, Северной Кореи. Об этом 13 октября заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы противостоим режимам-изгоям от Ирана до Северной Кореи. Мы бросаем вызов коммунистической диктатуре Кубы и социалистическому угнетению в Венесуэле», — приводит слова Трампа телеканал RT.

По словам главы Белого дома, санкции в отношении «репрессивных режимов» не будут сняты до тех пор, пока они «не восстановят политические и религиозные свободы своих народов».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Дональд Трамп подписал указ о продлении действия торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы «в соответствии с национальными интересами США» ещё на один год — до 14 сентября 2018 года.

В конце августа Вашингтон ввёл новые финансовые санкции против Венесуэлы, а ранее — адресные санкции в отношении десятков венесуэльских чиновников и организаций, в том числе персонально в отношении президента страны Николаса Мадуро.

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