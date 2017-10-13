Нижний Новгород, 13 октября, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Нижегородское региональное отделение «Единой России» вновь осталось без руководителя. Александр Табачников, возглавлявший отделение с 2016 года, покидает этот пост. По официальной версии Табачников уходит по собственному желанию.

Андрей Репин ИА REGNUM Александр Табачников решил покинуть пост секретаря нижегородского отделения «Единой России»

По словам самого Табачникова, который совмещал партийную работу с бизнесом и должностью вице-спикера областного Заксобрания, его важной задачей было проведение муниципальных выборов в Нижегородской области в единый день голосования 10 сентября.

Читайте также: Глава нижегородских единороссов ушел в отставку ради работы в правительстве

«Партия выступила на них достойно и сегодня продолжает всю работу, направленную на то, чтобы оправдать доверие наших избирателей, — отметил депутат. — Множество задач, стоящих перед региональным отделением «Единой России», требует максимальной самоотдачи и постоянного внимания. Однако загруженность по основному месту работы за пределами региона, работа в Законодательном собрании Нижегородской области не позволяет полностью сосредоточиться на партийной деятельности».

Поэтому Табачников решил сложить полномочия секретаря нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», но намерен и дальше активным образом участвовать в его работе.

Как сообщало ИА REGNUM, Табачников возглавил региональное отделение «Единой России» в начале 2016 года после того, как секретарь нижегородского регионального отделения партии Артем Кавинов ушел в отставку, потому что ему стало сложно совмещать партийную работу и работу на посту министра социальной политики Нижегородской области.

Осенью 2016 года Табачников с подачи губернатора Валерия Шанцева стал одним из кандидатов на пост председателя Законодательного собрания Нижегородской области. Это произошло после того, как группа депутатов высказалась категорически против кандидатуры Евгения Лебедева, продвигавшейся Шанцевым.

Читайте также: Шанцева обвинили в давлении на депутатов: жалоба направлена полпреду и ФСБ

Тогда депутаты заявили, что со стороны губернатора и его заместителя Романа Антонова на них оказывается давление. После скандала, в который оказалось втянуто приволжское полпредство, кандидатура Табачникова возникла в качестве компромиссной.

Позже ситуацию вновь переиграли и спикером Заксобрания стал Лебедев, а Табачников получил пост одного из его заместителей.

Читайте также:

Нижегородские депутаты в едином порыве проголосовали за ставленника Шанцева

У нижегородских единороссов новый кандидат в спикеры Заксобрания