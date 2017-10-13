Москва, 13 октября, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 12 октября завершились в минусе. В ходе американских торгов цена на нефть сорта Brent снижалась до $55,86. Котировки восстановились до $56,38 после публикации отчета минэнерго США, в котором зафиксировано уменьшение запасов нефти в стране за минувшую неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нефтяная вышка

Запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 2,75 млн, до 462,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,49 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 1,48 млн баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на прошлой неделе на 0,85%, до 9,48 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 13 октября, нефть торгуется в небольшом плюсе. Brent стоит $56,49. Цена находится в боковом тренде.

Необходимо следить в какую сторону выйдет цена из диапазона $55,85 — $57,03. Если цена выходит вниз, то будут наблюдаться движение к уровню 55,05, вверх — к $58,35.

Напомним, 12 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,21%, до $56,25 за баррель, WTI — на 1,29%, до $50,93 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $52,63 за баррель.

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