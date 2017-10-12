Нефть снова попала под распродажу

Москва, , 16:03 — REGNUM На сырьевом рынке 12 октября идут масштабные продажи, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сорта Brent стоит $56,26 (-1,2%). «Бочка» техасской легкой нефти WTI торгуется по $50,56 (-1,5%).

«Согласно оценкам Международного энергетического агентства, усилия ОПЕК по сокращению избыточного нефтяного предложения в мире пока не дали полноценного эффекта», — отметила эксперт.

Как считают в МЭА, остается около 3 млрд баррелей нефти в хранилищах по всему миру, и этот излишек предложения просто так не нивелировать.

«Помимо этого, в МЭА уверены, что продление соглашения ОПЕК+ после марта 2018 года не даст ровным счетом ничего», — сказала Бодрова.

12 октября вечером рынок нефти будет внимательно следить за официальными данными минэнерго США по запасам черного золота и нефтепродуктов.

«Вчерашняя статистика от Американского института нефти сбила с «быков» весь покупательский задор. Запасы черного золота за прошлую неделю выросли на 3,1 млн баррелей, запасы бензина сократились на 1,58 млн баррелей», — отметила эксперт.

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