Москва, 12 октября, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Новость о выходе США из ЮНЕСКО опечалила пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Об этом представитель Кремля сказал 12 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Печальная новость», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября пресс-секретарь Госдепартамента сообщил, что США выходит из учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). США намерены оставить при организации постоянную наблюдательную комиссию.

Вашингтон объясняет свое решение «нарастающей задолженности ЮНЕСКО необходимостью фундаментальных реформ в организации и продолжающимся антиизраильским уклоном в ЮНЕСКО».

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Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова с глубоким сожалением отнеслась к решению США о выходе.

Официально выход США из организации будет оформлен 31 декабря 2018 года.