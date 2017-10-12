Глава ЮНЕСКО назвала выход США из организации «потерей для семьи ООН»

Париж, , 18:15 — REGNUM Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова «глубоко сожалеет» о решении США выйти из состава международной организации, говорится в распространённом 12 октября пресс-релизе ЮНЕСКО.

По мнению Ирины Боковой, выход США из организации — это «потеря для ЮНЕСКО, потеря для семьи ООН, потеря для мультилатерализма».

Гендиректор ЮНЕСКО напомнила, что в 2011 году, когда Вашингтон приостановил выплату членских взносов, она заявляла, что сотрудничество США с ЮНЕСКО «никогда не было настолько значимо», как для американской стороны так и для самой организации.

«Сегодня это приобрело ещё большую актуальность», — подчеркнула Бокова, отметив, что ЮНЕСКО служит «ключом к укреплению связей и общего наследия человечества перед лицом сил ненависти и раздора».

Как передавало ИА REGNUM, 12 октября Госдепартамент США объявил о решении Вашингтона выйти из состава Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В заявлении отмечено, что данное решение «было нелёгким», но оно «отражает озабоченность Соединённых Штатов нарастающей задолженностью в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальных реформ в организации и продолжающимся антиизраильским уклоном в ЮНЕСКО».

При этом в Вашингтоне заявили о желании «продолжить участие в деятельности ЮНЕСКО в качестве государства-наблюдателя, не являющегося членом».

Как ожидается, официально выход США из состава организации будет оформлен 31 декабря 2018 года.

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