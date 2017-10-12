Чебоксары, 12 октября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. В Чувашии, где последние годы ужесточали требования к розничной продаже алкоголя в «разливайках» и кафе, теперь вынуждены отыгрывать назад и подстраиваться под изменения в федеральном законодательстве. У регионов забирают часть полномочий по регулированию оборота алкоголя в части времени, условий и мест продажи в объектах общепита. В республике предрекают, что теперь столкнутся «с некоторыми сложностями», передаёт корреспондент ИА REGNUM. В то же время в Татарии на заседании комитета Госсовета отказались принимать поправки в закон о допограничених в части розничной продажи алкоголя, вносимые в связи с изменениями федерального законодательства.

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

На заседании правительства поддержали изменения, которые вносятся в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Чувашской Республики». Ключевое изменение, которое касается розничной продажи алкогольной продукции, связано с федеральными поправками. Из перечня региональных полномочий исключают возможность установления дополнительных ограничений в части времени, условий и мест продажи алкоголя в объектах общественного питания. Это требование федерального законодательства касается времени, условий и мест продажи алкоголя, а также привлечения к административной ответственности в случае нарушения данных условий. Данную норму федералы исключили с 1 августа 2017 года.

«Теперь мы столкнемся с некоторыми сложностями в том плане, что раньше закон позволял нам регулировать питейные заведения, и в рамках этого закона было закрыто порядка 20 питейных заведений, которые беспокоили население. Сейчас эта норма исключается, и мы в рамках правового регулирования будем искать возможности ограничивать их деятельность», — сообщил глава минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин.

Кроме того, уточняются полномочия регионального правительства в области регулирования производства и оборота алкоголя в части утверждения перечня населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к интернету. Соответственно организации здесь освобождаются от подтверждения факта реализации продукции в системе ЕГАИС. Также законом устанавливается порядок организации и осуществления государственного контроля за предоставлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции.

«На сегодня все организации подтверждают факт покупки и факт продажи. Данный закон формирует перечень населенных пунктов, которые освобождаются от подтверждения факта продажи в системе ЕГАИС, но это не значит, что организации, которые реализуют алкогольную продукцию, выйдут из-под контроля. Мы ведем реестр деклараций об объеме реализованной продукции, поэтому из-под контроля данный вид деятельности не уйдет», — заверил министр экономики.

Отметим, что 12 октября комитет Госсовета Татарии по экономике рассмотрел проект поправок в закон о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории республики. Как сообщает «Коммерсантъ», предполагалось отменить ограничения по продаже алкоголя при оказании услуг общественного питания, а именно введенные несколько лет назад запреты продавать спиртное в барах, если они расположены в жилых домах и пристроях к ним, а также в ресторанах и кафе, если вход в них расположен со стороны двора. Поправки были внесены в связи с изменениями федерального законодательства. Члены комитета голосовали против этого проекта, ссылаясь на то, что отмена ограничений приведет к росту числа жалоб жильцов многоквартирных домов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Чувашия ужесточила требования к продаже алкогольной продукции. В республике запретили круглосуточную продажу алкоголя, о чём просили жители и на чём настаивали правоохранительные органы, обеспокоенные криминогенной ситуацией в «разливайках».

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Напомним, жители Чебоксар на всех публичных встречах с руководством города жалуются на круглосуточно работающие питейные заведения (так называемые «разливайки») с «гулянками», «безобразиями» и круглосуточно пьяными посетителями, а также на криминогенную обстановку на этих территориях. При этом в мэрии констатировали рост таких жалоб и обращений, а полиция — рост преступлений в данных точках.

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Власти взяли тему под особый контроль, предприняв ряд мер. Одно из последних решений было принято 30 декабря 2016 года и ужесточало правила функционирования мест розничной продажи алкоголя. Согласно постановлению, минимальное расстояние от «алкогольных» точек до социально-культурных объектов (детские, образовательные, медицинские, спортивные организации) и мест массового скопления людей увеличивалось с 70 до 100 метров. Под действие постановления попадало около 20 заведений.

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