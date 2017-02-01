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Чебоксары корректируют правила продажи алкоголя

Экономика
Постановление об увеличении расстояния от мест продажи алкоголя до соцобъектов возвращено на доработку, так как под его действие попадают торговые сети
Продажа алкоголя
Иллюстрация: Pixabay.com
Продажа алкоголя

Чебоксары, 1 февраля 2017, 15:42 — REGNUM  В столице Чувашии отменили прошлогоднее постановление об увеличении расстояния от мест розничной продажи алкоголя до социальных объектов. В мэрии поясняют, что решение было принято в соответствии с федеральным законом, но ущерб не был просчитан полностью: в результате пострадали не только «разливайки», но и торговые сети, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что в прошлом году жители Чебоксар на всех публичных встречах с руководством города жаловались на круглосуточно работающие питейные заведения (так называемые «разливайки») с «гулянками», «безобразиями» и круглосуточно пьяными посетителями, а также на криминогенную обстановку на этих территориях. При этом в мэрии констатировали рост таких жалоб и обращений, а полиция — рост преступлений в данных точках.

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Власти взяли тему под особый контроль, предприняв ряд мер. Одно из последних решений было принято 30 декабря 2016 года и ужесточало правила функционирования мест розничной продажи алкоголя. Согласно постановлению, минимальное расстояние от «алкогольных» точек до социально-культурных объектов (детские, образовательные, медицинские, спортивные организации) и мест массового скопления людей увеличивалось с 70 до 100 метров. Под действие постановления попадало около 20 заведений.

В январе 2017 года это решение было отменено. «Решение было принято в соответствии с законом, но ущерб от этого до конца не просчитали. Мы закрывали этим около 15 «разливаек», но в перечень попадали и торговые сети. В настоящее время проект постановления дорабатывается, к этому вопросу мы вернёмся», — заверяют в мэрии Чебоксар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на совещании в правительстве в ноябре 2016 года было подчёркнуто, что в Чувашии проблемой остаются преступления в питейных заведениях, где алкоголь продаётся в разлив (так называемые «разливайки»). В частности в Чебоксарах зарегистрировано свыше 100 таких преступлений, всего в столице работают 40 «разливаек» — на них поступило 90 жалоб от горожан. «При этом выдача лицензий на реализацию алкогольной продукции возросла в два раза, — отмечали ранее в администрации города, кинув камень в сторону Минэкономразвития. — Единственное, что мы можем предпринять и предпринимаем — увеличить расстояние от питейных заведений до объектов социальной сферы».

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Ограничения розничной продажи алкоголя
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