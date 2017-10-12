Минск, 12 октября, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Белоруссия заключила новые контракты с Азербайджаном на поставку лекарств на общую сумму $7 млн. Об этом сообщил 12 октября заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» Виктор Шеин.

Капсулы

По его словам, контракты между фармацевтическим заводом «Белмедпрепараты», Борисовским заводом медицинских препаратов и азербайджанскими компаниями были заключены на XXIII Азербайджанской международной выставке здравоохранения, которая состоялась в Бакинском экспоцентре 28 — 30 сентября. Наиболее крупным оказался контракт с Борисовским заводом медпрепаратов, сумма которого составила $4 млн.

Помимо этого, стороны обсуждали возможность создания совместного фармацевтического предприятия в Азербайджане, а также подготовку медицинских специалистов.

Напомним, ранее министр здравоохранения Белоруссии Валерий Малашко говорил, что поставки лекарственных препаратов из республики в Азербайджан в последние годы заметно выросли, хотя конкретных данных он не назвал. Помимо этого, Баку и Минск расширяют сотрудничество в сфере детской и взрослой онкологии, трансплантации клеток органов, кардиологии и других сферах. В целом, согласно информации Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Белоруссией составил $93,76 млн.

В настоящее время 27% всех лекарств, производимых в Белоруссии, поставляются на экспорт в 30 стран мира. В частности, сейчас республика ведет переговоры о том, чтобы начать поставки своих лекарств в Южную Америку.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, основным экспортным рынком белорусских лекарственных препаратов является Россия. Сюда республика поставляет от 60 до 70% экспортируемых лекарств. Однако за счет того, что в РФ уже несколько лет действует программа по развитию фарминдустрии, то поставки препаратов из РБ оказались под угрозой: российские лекарства стали конкурентоспособней за счет качества и дешевизны.

Одним из вариантов разрешения этой проблемы белорусская сторона видит объединение нескольких белорусских и российских линеек препаратов в одну, чтобы начать поставлять лекарства на рынки третьих стран. Из-за того, что белорусские производители стали терять свою долю на рынке РФ, Минск пытается выходить на рынки других стран. Однако это далеко не всегда удается сделать.

Кроме того, дистрибьютеры требуют, чтобы Белоруссия снижала цены на препараты. В результате с начала октября 2017 года в республике снизили отпускные цены на 32 наименования лекарственных препаратов отечественного производства.