Новосибирск, 12 октября, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Руководитель Михайловского театра и директор Новосибирского оперного театра Владимир Кехман проходит процедуру банкротства, он задолжал около 9 млн рублей, из них 4,3 млн он должен Сбербанку, пишет Life.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк. Екатеринбург

По данным арбитражного управляющего Кехмана Михаила Бологова, только на авиабилеты за границу Кехман потратил 4 млн рублей. Об этом сообщили в Сбербанке, настаивая на ограничении его выезда за рубеж.

Представитель Сбербанка предложил обратиться «в Арбитражный суд по поводу запрета выезда Кехмана В.А. за пределы РФ». По его словам, Кехман не имел права тратить деньги на путешествия — всё его имущество должно быть под контролем суда и арбитражного управляющего.

Подать ходатайство в суд поручено Бологову. При этом в 2016-м году управляющий уже подавал ходатайство о запрете Кехману выезжать за рубеж, однако суд отказал.

Причиной отказа стало то, что условия работы Кехмана предполагают заключение контрактов, в том числе за рубежом. Не исключено, что в этот раз решение будет таким же, считает Бологов.

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При этом сам Кехман утверждает, что такими большими суммами, как 4 млн рублей, он сам не распоряжается, а все траты на перелёты были связаны с работой в качестве худрука и оплачивались не им лично.

Напомним, Кехман стал директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета весной 2015 года после увольнения Бориса Мездрича, который ушел из-за скандальной постановки оперы «Тангейзер». В ноябре 2015 года Новосибирский государственный академический театр оперы и балета открылся после ремонта и начался новый скандал: представители новосибирской общественности и некоторые архитекторы были повержены в шок проведенными ремонтными работами в федеральном памятнике культурного наследия.

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Выяснилось, что многие работы проводились без разрешительной документации. После проверки, проведённой прокуратурой и управлением по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, директору театра Владимиру Кехману было выдано предписание провести восстановительные работы к 1 сентября 2016 года. Также он был оштрафован за незаконные работы — на 100 и 125 тысяч рублей.

В июле 2016 года Петербургский арбитраж признал Владимира Кехмана банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Общая сумма его долгов, по данным некоторых СМИ, оценивается в 10,2 млрд рублей.