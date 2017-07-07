«Дочь окрепла»: Владимир Кехман выходит на работу из декрета

Новосибирск, , 13:17 — REGNUM Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман заявил о выходе из декретного отпуска: он вернется к работе с 7 июля, говорится в сообщении театра.

По словам Кехмана, он завершил отпуск по уходу за ребенком в связи с тем, что дочь окрепла.

«В первые недели жизни она требовала неустанной, ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог все это время быть с семьей и ухаживать за ребенком», — цитирует театр слова Кехмана.

Он также заявил, что, в связи с «высоким интересом» общественности к его семейным делам, теперь помогать заботиться о ребенке будет бабушка.

Напомним, Кехман стал директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета весной 2015 года после увольнения Бориса Мездрича, который ушел из-за скандальной постановки оперы «Тангейзер», вызвавшей гнев местной православной общественности.

В ноябре 2015 года Новосибирский государственный академический театр оперы и балета открылся после ремонта и представители новосибирской общественности и некоторые архитекторы были повержены в шок проведенными ремонтными работами в федеральном памятнике культурного наследия.

Выяснилось, что многие работы проводились без разрешительной документации. После проверки, проведённой прокуратурой и управлением по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, директору театра Владимиру Кехману было выдано предписание провести восстановительные работы к 1 сентября 2016 года.

Также он был оштрафован за незаконные работы — на 100 и 125 тысяч рублей. Уже в мае 2016 года Владимир Кехман попытался изменить предмет охраны в театре, выведя из-под охраны часть интерьеров, но возмущенная общественность не дала этого сделать.

Кроме того, в июле 2016 года Петербургский арбитраж признал Владимира Кехмана банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Общая сумма его долгов, по данным некоторых СМИ, оценивается в 10,2 млрд рублей.

Владимир Кехман при этом отмечал, что уйдет с поста директора Новосибирского оперного театра только, если закон признает его неспособным занимать эту должность из-за банкротства.

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