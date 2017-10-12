Москва, 12 октября, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» посол России в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал снятие американской стороной флагов РФ в зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Флаг России.

Антонов призвал власти США прекратить захват российской дипломатической собственности, сопровождающийся оскорбительными действиями. Такие шаги Россия оценивает как «крайне недружественные», идущие вразрез в высказываемым ранее желанием Вашингтона наладить отношения с Москвой.

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«Подобные шаги только осложняют российско-американский диалог. Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне», — сказал Антонов.

Посол потребовал незамедлительно прекратить захват собственности и вернуть на принадлежащие России здания государственные флаги. «И не допускать подобного впредь», — подчеркнул дипломат.

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В связи с этим американской стороне направлен решительный протест. Со своей стороны Россия выступала и продолжает выступать за налаживание «прагматичного двустороннего сотрудничества» с США, однако американские власти фактически захватили дипломатическую собственность России в нарушение норм международного права, двусторонних соглашений и американского законодательства.

«Печально то, что сегодняшние действия США подрывают эту веру и этот оптимизм. Но я хочу верить, что официальный Вашингтон одумается, будут сделаны правильные выводы из наших слов, и наши отношения нормализуются», — заключил посол.

Напомним, дипломатический конфликт между Россией и США начался в декабре 2016 года с действий Вашингтона: одним из последних решений уходящего Барака Обамы была высылка из США 35 российских дипломатов и закрытие двух загородных «дач» российских дипмиссий. В ответ на это Россия в конце июня 2017 года установила паритет по количеству работников дипмиссий, сократив число американских дипломатов в РФ до 455.

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Отметим, что Москва ответила не сразу, а лишь после того, как Конгресс США принял в конце июля, а президент Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении России. В этом законе Россия была поставлена в один ряд с Ираном и Северной Кореей.

Посольство США выполнило требования и сократило число сотрудников, а в ответ ввело ограничения на выдачу виз гражданам РФ: теперь их можно получить только в Москве, консульства в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге закрыты.

Кроме того, власти США 1 сентября закрыли генконсульство России в Сан-Франциско и российское торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Президент РФ Владимир Путин дал поручение МИД РФ обратиться в суд США по поводу отъема дипсобственности.