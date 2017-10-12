Москва, 12 октября, 2017, 07:57 — ИА Регнум. В правительстве РФ одобрили проект налоговых льгот для участников программы реновации. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс РФ, пишут «Ведомости».

Кайсин Сергей ИА Красная весна Реновация

Так, граждане, участвующие в программе реновации в Москве, будут освобождены от уплаты НДФЛ при получении квартиры или денежной компенсации.

Также москвичи, у которых квартиры в снесенном доме находились в собственности более пяти лет, смогут продать жилье в новом доме без уплаты НДФЛ.

Кроме того, освободят от налога на прибыль Фонд реновации Москвы, который будет строить и сносить дома.

Главным источником финансирования фонда станет городской бюджет.

Законопроект о налоговых льготах — это дополнение к основному закону о реновации в Москве, который вступил в силу 1 июля 2017 года.

Ранее в законопроекте о налоговых преференциях, внесенном в Госдуму депутатом-единороссом Николаем Гончаром, говорилось о полном освобождении фонда от налогов.

В поправках, одобренных правительством РФ, расходы фонда на строительство и снос не будет включены в налогооблагаемую базу.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы внесло изменения в бюджет города на 2017−2020 гг. Согласно проекту бюджета, на реализацию программы четырех лет выделяется 400 млрд рублей.

Напомним, в список домов, которые подлежат реновации, вошли 5177 домов. Строительство домов начнется до конца 2017 года. Утверждено 210 площадок для переселения домов, которые будут снесены. Реновация в Москве будет вестись 15−20 лет.

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