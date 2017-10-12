Во дворах домов в Москве могут запретить парковку

Москва, , 07:30 — REGNUM В Москве во дворах жилых домов, построенных по программе реновации, могут запретить парковку автомобилей. Об этом заявил сооснователь одного из крупнейших архитектурных консорциумов города Юрий Шередега после консультаций с жителями района Хорошево-Мневники, пишет «РГ».

Архитектор представил проект новой квартальной застройки. По его мнению, дворы должны быть без автомобилей. «Въезжать во дворы смогут только пожарные машины и машины скорой помощи», — сказал он.

Но жильцы реновационных домов без парковки не останутся. Будут оборудованы специальные паркинги доя автомобилей и велосипедов.

Например, чтобы разгрузить автомобиль или высадить пассажира, можно будет с противоположной стороны подъезда.

По мнению архитекторов, во дворе перед домов все пространство должно быть засажено зелеными насаждениями. А жителям первых этажей надо дать возможность попасть туда прямо из квартиры.

В каждом жилом квартале необходимо обустроить помимо продуктовых магазинов и небольшие рынки, где сами жильцы смогут торговать книгами или другими интересными вещами, считают разработчики проекта.

Кроме того, архитекторы реновационных кварталов предлагают построить амфитеатры, где будут проходить концерты под открытым небом.

Разработанный проект жилых кварталов по программе реновации будет обнародован в ноябре 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы внесло изменения в бюджет города на 2017−2020 гг. Согласно проекту бюджета, на реализацию программы четырех лет выделяется 400 млрд рублей.

Напомним, в список домов, которые подлежат реновации, вошли 5177 домов. Срок реализации программы оценивается в 15−20 лет. Реновация в Москве будет вестись до 2032 года.

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