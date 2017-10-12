Вашингтон, 12 октября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Анкару доказать проступки граждан США, которым власти Турции предъявили обвинения, говорится в распространенном после беседы Тиллерсона с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявлении.

Иван Шилов ИА REGNUM Тиллерсон

Тиллерсон выразил обеспокоенность задержанием граждан Турции и американцев в посольстве США в Анкаре и в первую очередь потребовал от турецкой стороны доказательств их вины. Глава американской дипломатии «подчеркнул важность соблюдения транспарентности в том, что касается обвинений, выдвинутых правительством Турции, и призвал власти предоставить доказательства».

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Ранее в Турции был арестован сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз, Анкара обвиняет его в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Предположительно, он был связан с организацией ФЕТО и исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США.

Гюлена в Турции обвиняют в организации попытки военного переворота 15 июля 2016 года. Топузу предъявлено обвинение в шпионаже, Анкара также заявила о своем праве возбуждать уголовное дело — Топуз является гражданином Турции.

Власти США осудили арест своего дипломата и ответили на это прекращением выдачи неиммиграционных виз гражданам Турции. В ответ турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым обвинил США в действиях, несовместимых со стратегическим партнерством.

По его мнению, оба арестованных — а вместе с Топузом был арестован еще один сотрудник консульства США, являются гражданами Турции, и то, что они работают в генконсульстве США, не дает им иммунитета от судебного преследования у себя на родине.

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В Вашингтоне заявили, что считают координацию таких действий обязательной в рамках стратегического партнерства с Анкарой. Турция должна была «поделиться информацией», если сотрудник консульства был вовлечен в какую-либо нелегальную деятельность.

«Этот арест поднимает вопросы, было ли целью ряда официальных лиц подорвать сотрудничество между Турцией и США», — заявил посол США в Анкаре Джон Басс. Кроме того, Вашингтон считает, что прикрываясь законом, турецкие власти занимаются политическими преследованиями.

Еще одним препятствием к нормализации отношений является нежелание США выдать Турции Гюлена, о чем давно просит Анкара. Его считают виновным в путче в июле 2016 года, в ходе подавления которого погибли сотни людей. Последующие мероприятия правоохранительных органов привели к аресту или увольнению свыше 100 тыс. человек.

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Операции проводились преимущественно в отношении движения «Хизмет». По данным турецкого Минюста, в течение одного года было проведено операций в отношении 169 тыс. человек, 50 тыс. 510 человек было задержано.

Среди задержанных 169 генералов, 7089 полковников и 24 губернатора. 2431 сотрудник органов судебной системы был задержан после 15 июля.

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Турция должна спрашивать с тех, кто ее обманывает, прикрывает истинные факты, инсценирует переворот в своих интересах, на чьей совести смерть 249 человек.