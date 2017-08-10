Турция продолжает репрессии: выданы ордера на арест 35 человек

Анкара, , 11:52 — REGNUM Власти Турции выдали ордера на арест 35 человек, подозреваемых в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года, сообщает 10 августа Reuters.

Среди подозреваемых девять журналистов, в том числе редактор оппозиционной газеты «Биргун» Бурак Экичи.

Все 35 человек были обвинены в членстве в вооруженной террористической группировке. В настоящее время полиция проводит рейды по местам проживания подозреваемых.

Власти Турции утверждают, что обвиняемые использовали зашифрованную систему для контактов с религиозным проповедником Фетхуллахом Гюленом, который проживает в США.

Анкара обвиняет Гюлена в организации неудавшегося переворота в 2016 году и требует его выдачи. В свою очередь, Гюлен отвергает все обвинения.

Напомним, в июле 2016 года в Турции была совершена попытка государственного переворота. Она провалилась. Как следствие, власти Турции начали осуществлять ответные меры: около 150 тыс. человек были уволены или отстранены от работы на государственной службе. Более 50 тыс. человек были арестованы.

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