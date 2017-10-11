Минск, 11 октября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Белоруссии могут установить новый порядок разбирательства по ряду экономических преступлений и административных нарушений, при котором бизнесмены смогут уходить от ответственности. Сделать это могут за счет декрета «Об обеспечительном депозите», его проект сейчас разрабатывается в республике. Об этом 10 октября сообщила «Экономическая газета».

Пирамида капиталистического общества

Издание отмечает, что этот декрет позволит «сделать либерализацию полезной для казны». Проект документа предполагает, что бизнесменам больше не придется опасаться за свою свободу даже в том случае, если они выйдут далеко за правовые рамки, поскольку планируется ввести особый порядок разбирательств по отдельным экономическим преступлениям и административным нарушениям.

Так, на бизнесмена, который защищен обеспеченным депозитом, уголовные или административные дела вообще не будут открываться или будут проходить по более мягкой процедуре, которая исключит задержание и заключение под стражу. Чтобы обзавестись такой страховкой, предприниматель должен будет заранее положить на счет «Беларусбанка» не менее 50 тысяч белорусских рублей. Эти средства будут использовать для возмещения ущерба.

Такой депозит бизнесмен может внести как за себя, так и за других лиц. Средства можно будет пополнять или, напротив, отзывать. Сведения о вносящих депозиты являются банковской тайной, то есть только правоохранительные органы получат к ним доступ через систему дистанционного банковского обслуживания.

Причинение имущественного ущерба без признаков хищения; контрабанда; незаконное перемещение товаров через границу; уклонение от уплаты таможенных платежей; незаконная предпринимательская деятельность; отмывание средств, которые были получены незаконным путем; приобретение и сбыт материальных ценностей, полученных преступным путем; сокрытие банкротства; неуплата налогов; превышение власти или служебных полномочий; служебная халатность; административные правонарушения, предусмотренные главами 11−14 КоАП, — всего этого бизнесмен может избежать, если заранее обеспечит себя депозитом.

В соответствии с разрабатываемым документом, если в отношении бизнесмена появятся основания для возбуждения уголовного дела или начала административного процесса, то правоохранительные органы через систему дистанционного банковского обслуживания банка (СДБО) будут выяснять, существует ли у нарушителя обеспечительный депозит. Если такой депозит имеется, и на нем достаточно средств для покрытия публичных обязательств, то предполагается, что уголовное дело или административный процесс начинать не будут. Через СДБО правоохранители будут блокировать часть депозита в зависимости от суммы обязательств. Далее постановление направят предпринимателю, а он должен будет за 20 дней заплатить компенсацию в бюджет в размере 30% суммы публичных обязательств. Если отказывается, то эту сумму судебные исполнители будут взыскивать принудительно.

При этом если средств на «обеспечительном депозите» недостаточно, то уголовное или административное дело будет заведено. Однако проходить оно будет мягче.

Отметим, что для бизнесменов в Белоруссии одна из самых серьёзных проблем сегодня — это проблема декриминализации экономических рисков субъектов хозяйствования. Белорусское правительство надеется разрешить этот вопрос до конца 2017 года. Таким образом, декрет «Об обеспечительном депозите» является одним из вариантов решения проблемы.

В начале этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы количество проверок бизнесменов было сокращено, а нормы по пожарной и санитарной безопасности были упрощены. После чего уже в марте министр экономики республики Владимир Зиновский заявил, что проверки бизнеса должны носить упреждающий характер, а чрезмерные проверки следует исключить.

Такие меры об «обеспечительном депозите» принимаются в рамках либерализации экономики. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября на рассмотрение Лукашенко был представлен проект декрета «О развитии предпринимательства», который предполагает освободить бизнес от прохождения части налоговых административных барьеров. Однако многие эксперты скептически оценивают перспективы либерализации экономики РБ, указывая на то, что для граждан это грозит как минимум урезанием социальных программ.

В связи с этим декрет «Об обеспечительном депозите» — это логичная мера, которая, по сути, за деньги легализует преступления. Она позволит бизнесменам чувствовать себя свободнее, а бюджет получит новые средства, игнорируя при этом положение конституции о всеобщем равенстве. Это в очередной раз доказывает, что в капиталистической системе одни всегда «равнее» других, а закон защищает лишь власть имущих.