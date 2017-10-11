Ленинградская область, 11 октября, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Покупая относительно дешевое жилье в Ленобласти на границе с Санкт-Петербургом, граждане сами видели, на что шли. Их комфортное проживание в новостройках сегодня, фактически, оплачивают остальные жители Ленинградской области. Так сегодня, 11 октября, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал неоднократные просьбы жителей населенных пунктов Мурино и Кудрово о присоединении к Санкт-Петербургу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства и законодательного собрания Ленобласти

«Когда граждане покупают квартиру с разницей в 25 тысяч (рублей за 1 кв. м, — прим. ред.) на границе города и области, они должны понимать, что эта разница не просто так. Своими глазами видели, что покупают. Но почему-то теперь требуют развязки и соцобъекты не у строителей или местных властей, которые выдавали разрешения, а у губернатора. Мы уже в эту зону вложили 10 миллиардов рублей, в этом году ещё пару миллиардов вложим. Получается, что люди не понимают, что их дешевое жилье сегодня оплачивает правительство Ленинградской области, все остальные жители», — заявил Александр Дрозденко, обсуждая на встрече с депутатами Законодательного собрания региона ситуацию с соцобъектами во Всеволожском районе.

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Дрозденко напомнил, что эта проблема возникла не внезапно, а решать её приходится нынешнему руководству Ленобласти, а не строителям и муниципалам.

«Некоторые муниципалитеты, как нашкодившие дети, понавыдавали с 2000 по 2015 годы разрешений на строительство без выделения пятен под строительство детских садов, прежде всего администрация Всеволожского района и города Всеволожск, руководители администраций. А потом побежали не к строителям решать проблему, а пришли ко мне. Тогда мы и придумали эту схему «соцобъекты в обмен на налоги», которая на нас тяжелым бременем легла. Мы по этой схеме на Всеволожский район уже потратили 10 млрд рублей, которые могли бы пустить на другие цели. И еще 10 млрд потратим», — сказал губернатор.

По его словам, тянуть эту лямку бюджет Ленобласти больше не намерен. С 1 января 2018 года строительный бизнес должен будет оплачивать половину стоимости строящихся детсадов и школ, через три года софинансирование государства сократится до 30%, а с 2023 года соотношение составит 10% к 90%.

Александр Дрозденко отметил, что петербургские чиновники и депутаты предлагали решать проблему кардинально, ограничив строительство в Ленобласти.

«Проще вообще остановить в этой зоне строительство. Но понимаю, что это делать нельзя по многим соображениям. Конечно, цена в этой зоне будет привлекательнее, чем в городе, но потихонечку мы эти условия будем выравнивать», — добавил глава региона.

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Напомним, жители граничащих с Петербургом Кудрово и Мурино во Всеволожском районе неоднократно обращались с жалобой на ситуацию с инфраструктурой и соцобъектами в этих населенных пунктах. По их мнению, проблему может решить присоединение к Санкт-Петербургу.

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Ранее на отсутствие мест в детских садах пожаловались президенту России Владимиру Путину и жители райцентра — Всеволожска.