Южно-Сахалинск, 11 октября, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Минфин в очередной раз пытается «урезать» финансирование Дальнего Востока в общем и Сахалина в частности. На заседании комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока чиновники Минфина РФ и депутаты спорили, сколько денег хватит ДФО, чтобы развиваться. Министерство полагает, что у Дальнего Востока денег слишком много, а депутаты — что их категорически не хватает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Франческа Поларшинова Жилые дома в сахалинском городе Макарове

Читайте также: Путин пообещал принять меры за срыв программ по развитию Дальнего Востока

Обсуждали на заседании комитета бюджет РФ на предстоящие три года. Как доложила начальник департамента имущественных отношений Минфина России Дарья Хворостухина, на реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» в 2018 году планируется выделить 20,517 млрд рублей, в 2019 году — 20,552 млрд, в 2020-м — 20,306 млрд.

Давайте вспомним, как вообще финансировалась столь амбициозная, по замыслам федерального центра, госпрограмма.

В 2013 году премьер Дмитрий Медведев поручил выделить на реализацию ФЦП «Социально-экономическое развитие ДФО и Забайкалья» 500 млрд рублей в 2013—2017 годах. Предполагалось, что до 2017 года на реализацию госпрограммы будет выделяться никак не менее 100 млрд рублей ежегодно.

В середине 2016 года настроившаяся в очередной раз на «светлое будущее» дальневосточная общественность была шокирована инициативой Минфина РФ, предложившего урезать ФЦП в 20 раз.

Предложение вызвало шквал протестов со стороны не только региональных чиновников, но и представителей культуры, науки и бизнеса.

«Заканчивается очередная попытка развития Дальнего Востока России. После такого сокращения финансирования из региона начнет массово уезжать население, а Сан-Франциско во Владивостоке и Сингапура в Петропавловске-Камчатском не возникнет. Массовый отъезд начнется через год-два, а численность населения сократится на 7−9%», — писал тогда политолог Леонид Бляхер.

Читайте также: «Заканчивается очередная попытка развития Дальнего Востока России»

Возмущение дальневосточников тогда возымело действие, и ФЦП столь существенно не урезали.

Однако вряд ли стоит винить федеральное финансовое ведомство в «нелюбви» к ДФО или в непонимании важности развития региона для страны. Все намного проще.

Минэкономразвития РФ представило тогда в правительство России сводный доклад о реализации государственных программ. Из доклада следовало, что именно ФЦП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» оказалась самой провальной. Её эффективность эксперты Минэконмразвития оценили в 45,5%, тогда как потрачено на этот, даже не «половинчатый», результат было 97% отпущенных из бюджета средств. Деньги потрачены — результат, можно сказать, нулевой.

Финансирование программы в 2015 году из разных источников составило 33,6 млрд рублей. А должно было, по замыслу премьера Дмитрия Медведева в 2013 году — не менее 100 млрд.

В Минвостокразвития причинами неэффективной реализации программы назвали снижение объемов обрабатывающих производств и экономическую неуверенность инвесторов.

Тогда руководитель экспертного сообщества школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривилевич высказал уверенность, что за неэффективную реализацию госпрограммы никто не будет наказан, в том числе и самый главный чиновник, отвечающий за развитие ДФО, — глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Так и вышло. Даже лучше: министр был награжден орденом Почёта — за большой вклад в развитие Дальнего Востока.

Читайте также: Люди бегут с Дальнего Востока: скука, тоска, болото

Аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин, говоря сегодня о недостатках проекта бюджета России на 2018—2020 годы, отметил в том числе, что «бюджет сформирован без актуализации программы развития Дальнего Востока, утвержденной в 2009 году».

«Госпрограмма носит ведомственный характер», — подчеркнул аудитор.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов рассказал о восьми инвестиционных проектах ДФО на сумму более 20 млрд рублей. Особо он выделил программу социально-экономического развития Курильских островов — приоритетом там является развитие доступной медицины и широкополосного интернета.

По словам Артура Ниязметова, с правительством достигнута договоренность о том, что в 20 госпрограммах будут выделены отдельные статьи по развитию Дальнего Востока. Это как раз то, о чем в ходе Восточного экономического форума недвусмысленно напомнил президент Владимир Путин. И не просто напомнил — меры пообещал принять.

«Я посмотрел отчет об исполнении этого решения, своего рода рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока. Надо прямо сказать, по ряду направлений картина, не хочется говорить удручающая, но, мягко говоря, скромная. Отраслевые министерства и ведомства вместо того, чтобы там выделять, как я и просил, дальневосточные направления, или вообще этого не делают, или это представлено чисто символически. Я проанализирую это серьезно, вот, честное слово, я посмотрю на это самым серьезным образом, и кто не будет исполнять (я хочу, чтобы все услышали), будут приняты соответствующие меры», — сказал Владимир Путин.

Присутствовавшие на заседании комитета представители облдумы Сахалина немедленно напомнили замминистра о том, что ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов» в последнее время практически полностью финансируется из регионального бюджета. Федеральный центр финансировать программу прекратил.

Читайте также: Минвостокразвития покупает мебель: натуральная кожа, дерево ценных пород

Сахалинцы подняли важнейший для Сахалина и Курил вопрос о перераспределении нефтегазовых доходов региона в пользу федерального центра. Сейчас в федеральный бюджет от нефтегазовых проектов Сахалина поступает 25% доходов, а в региональный — 75%. Минфин хочет, чтобы было наоборот: 25% Сахалину с Курилами, а 75% — в федеральный бюджет.

Помимо финансирования курильской программы, сахалинцы привели и другие аргументы: в регионе катастрофически не хватает асфальтированных дорог, школ, больниц, детских садов. Аэропорт нуждается в реконструкции. В случае, если инициатива Минфина РФ будет реализована, Сахалину придется сократить 25 важных социальных программ.

Напомнили сахалинские парламентарии и о том, что в СССР островной регион финансировался из федерального бюджета на 100%, а в «лихие 90-е» — только на 10%, что привело к тотальной нищете и бегству населения.

Сахалинцев поддержал председатель Комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

«Необходимо в первую очередь наладить нормальное авиасообщение между отдаленными островами и центральной частью России. Необходимо построить мост Сахалин — материк. Предлагаю оставить эти средства на пару лет в Сахалинской области, чтобы дать этим деньгам в регионе поработать», — сказал Николай Харитонов.

Он также рекомендовал членам комитета «не робеть», обсуждая на ближайшем заседании Госдумы РФ межбюджетные отношения.

Федеральные чиновники предложили подумать об эффективности использования средств, в том числе и Корпорацией развития Сахалина. Они также рекомендовали сократить зарплаты сахалинским госслужащим, которые выше в 1,5 раза, чем в целом по стране.

В ответ на это представители Сахалина предложили федеральным чиновникам «приехать на Сахалин — проветриться».

Мнения депутатов ГД разделились. Владимир Новиков поддержал Сахалин, заявив, что важно четко распределить на несколько лет налоговую базу от предполагаемых поступлений.

За инициативу Минфина высказались депутаты ГД РФ Оксана Бондарь, Владимир Пушкарёв и Валентина Рудченко, заявившие, что «делиться с федеральным бюджетом нужно».

Читайте также: О будущем Дальнего Востока, каким его видят из Москвы

В том, что федеральные чиновники главную проблему Сахалина видят в том, что там госслужащие получают в 1,5 раза больше, чем в целом по стране, нет ничего удивительного. Так видится развитие ДФО издалека. В своем интервью ИА REGNUM в ходе Восточного экономического форума председатель общественного совета при Минвостокразвития Сергей Габестро выразил абсолютную уверенность в том, что Дальний Восток бурно развивается и ничего менять в траектории движения тем, кто за это развитие отвечает, не нужно — всё правильно и так.

В ходе форума «Сообщество», прошедшего во Владивостоке, Сергей Габестро в интервью эту свою уверенность подтвердил и даже назвал причину недовольства дальневосточников реализацией госпрограммы: у них неправильное восприятие.

«Дальневосточники хуже замечают развитие своего региона, чем остальные россияне», — заявил Габестро ИА «Примамедиа».

Оно и понятно — из Москвы, да еще из респектабельных кабинетов с мебелью из натуральной кожи и дерева ценных пород, развитие ДФО видится, наверное, куда более успешным, чем из какого-нибудь сахалинского Макарова, где ни работы, ни дорог, ни нормальной больницы нет. Но «большое видится на расстоянии» — когда на столе из ценных пород дерева лежит красивый отчет о бурном развитии ДФО, уверенность в том, что это правда, становится непоколебимой.

Читайте также: Сибирь и Дальний Восток срывают сроки строительства объектов ТЭК — СП РФ

В проекте заключения к закону о бюджете РФ члены Комитета по делам национальностей, проблемам Севера и Дальнего Востока отметили, что принять его в первом чтении возможно при условии, если все предложения будут учтены.

Парламентарии также отметили необходимость субсидирования авиаперевозок, дотаций на северный завоз.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока продолжают уезжать из региона. По мнению политолога, профессора ТОГУ Леонида Бляхера, эта тенденция продолжится, поскольку регион в том виде, в котором он сейчас есть, трудоизбыточен. По мнению ученого, если не изменить тип хозяйствования в ДФО, то скоро здесь останется не более 3 млн человек, которые найдут, чем заниматься. Остальные уедут.

В Минвостокразвития, на фоне разговоров о сокращении финансирования ФЦП по развитию Дальнего Востока и Забайкалья, закупают дорогостоящую мебель из натуральной кожи и дерева ценных пород почти на 7 млн рублей.

На Сахалине не теряют надежды удержать в регионе 75% доходов от нефтегазовых проектов. В защиту сахалинцев выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Между тем Сахалин является единственным регионом ДФО, не имеющим госдолга.

Правительство Сахалинской области не раз упрекали в том, что нефтегазовые миллиарды не работают на региональные программы, а размещаются на счетах и депозитах коммерческих банков. Это в конечном счете и повлияло на решение Минфина перераспределить доходы в пользу федерального центра.

За шесть месяцев 2017 года субъекты Дальнего Востока нарастили объем госдолга до 152,2 млрд рублей.

Уровень нетрудоустроенных граждан в ДФО доходит до 8,1%.

Четверть жителей ЕАО живет за чертой бедности, а Приморье вошло в список самых криминальных регионов России.

Дальневосточные регионы занимают последние места в списке субъектов РФ по продолжительности жизни.

В сахалинских деревнях почти не осталось детей, выпускники в школах есть не каждый год. Из 50 выпускников на островах остается 1.

На Камчатке воспользоваться программой переселения в другие регионы хотят более 2,5 тыс. человек, а очередь в детские сады ждут более 1,5 тыс. малышей. Каждый тысячный родившийся ребенок умирает.