Минвостокразвития покупает мебель: натуральная кожа, дерево ценных пород

Владивосток, , 06:58 — REGNUM Министерство развития Дальнего Востока готово потратить 6,9 млн рублей на приобретение офисной мебели для своих нужд. В списке необходимого — переговорные столы, разнообразные шкафы и композиции из них, тумбы, столы руководителя, конференц-кресла, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации из документации закупки. Все покупаемые предметы мебели будут доставлены на московский адрес ведомства.

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Почти вся мебель, приобретаемая Минвостокразвития, по условиям закупки должна иметь облицовку натуральным шпоном древесины ценных пород. Этим условиям должны соответствовать и шесть переговорных столов, и столько же приставок к ним и сервисных тумб, шесть столов руководителя, три композиции из шкафов (по 5−6 экземпляров каждого вида). Сервисные тумбы должны иметь каркасы из ЛДСП с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».

Помимо этого, закупаются шесть греденций (низких шкафов с большим количеством секций), 66 конференц-кресел с обивкой из натуральной кожи, десять стульев с такой же обивкой и подлокотниками из массива бука и один переговорный модульный стол, столешница которого «должна быть с покрытием натуральной кожей зеленого цвета, по контуру отделывается массивом бука с декоративным вырезом. Столешница состоит из рамы, изготовленной из массива бука, и вставки, облицованной кожей, или вставки из кожи с оригинальным рисунком по периметру столешницы. Все детали из массива древесины и детали, облицованные шпоном, должны иметь высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Вставка с покрытием из натуральной кожи lux зеленого цвета».

Что касается композиций из шкафов, то пять из них в условиях закупки описываются так: «Наполнением должно служить тонированное стекло — цвет «Бронза», толщиной не менее 4 мм. Рамки стеклянных фасадов должны быть изготовлены из массива древесины и иметь высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами. Фасады глухих шкафов должны быть изготовлены из массива древесины и иметь отделку шпоном и высококачественное покрытие современными лакокрасочными материалами».

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Как сообщало ИА REGNUM, программа развития Дальнего Востока России была названа стратегической президентом страны Владимиром Путиным, несмотря на то, что по итогам 2015 года стала самой неэффективной и была исполнена всего на 45,5%. При этом выделенные на неё деньги тогда были освоены почти полностью — на 97%. Кроме того, в ходе проверки исполнения бюджета за 2015 год счётная палата РФ выявила финансовые нарушения в работе Министерства по развитию Дальнего Востока на сумму 455 млн рублей.

Напомним также, главными проблемами, тормозящими развитие Дальнего Востока РФ, председатель Общественного Совета Минвостокразвития Сергей Габестро назвал браконьерство в сфере рыболовства, отсутствие страхования и нормальной логистики. «То есть регион очень большой, самый большой макрорегион России, в этом и достоинство, и проблема для отрасли», — констатировал представитель Минвостокразвития.