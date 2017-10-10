Ленинградская область, 10 октября, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Носителей языков малых коренных народов в Ленинградской области осталось немного. И при всех усилиях, предпринимаемых региональными властями по сохранению этих языков, у них не будет перспектив без желания самих людей изучать языки малых народов. Такое мнение сегодня, 10 октября, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала директор Центра коренных народов Ленинградской области Ольга Конькова.

Петрозаводский информационно-туристский центр Карельские народные костюмы

Как уж сообщалось, недавно ЮНЕСКО внесло изменения в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения». В эту «Красную книгу языков» попали все три диалекта карельского языка (собственно карельский, ливвиковский и людиковский), а также вепсский язык. Носители этих языков живут не только в Карелии, но и в Ленобласти.

По словам Ольги Коньковой, ситуация с сохранением языков малочисленных коренных народов Ленинградской области довольно печальная. Это, по мнению эксперта, связано с естественными процессами ассимиляции, а также с политикой в отношении коренных малочисленных народов Северо-Запада на протяжении нескольких десятилетий XX века, когда повсеместно закрывались школы, прекращалось книгоиздание, выпуск газет, функционирование связанных с языками малочисленных народов культурных учреждений.

Однако в последние годы власти предпринимают серьезные усилия по спасению этих исчезающих языков. В частности, каждый год организуются курсы вепсского, водского, ижорского языков в местах компактного расселения коренных малочисленных народов. Изданы пособия: на водском языке — впервые за историю этого языка, а на ижорском — первые пособия после 1937 года, когда все основные учебники по ижорскому были уничтожены. Также в 2017 году были изданы рабочие тетради, которые помогают людям самостоятельно или под руководством преподавателя осваивать эти языки.

«Мне кажется, что сейчас создаётся возможность для изучения языка. Другое дело, что учить его почти некому. Дело в том, что численность коренных малочисленных народов катастрофически сократилась за XX век. Сейчас носителями языка являются очень пожилые люди. Есть люди среднего возраста и дети, которые заново изучают язык, но говорить о прекрасном светлом будущем, к сожалению, наверное, не приходится, потому что всё-таки, когда на водском языке свободно говорят пять человек, а на ижорском языке — около 30 человек, говорить о всеобщем их изучении затруднительно», — отметила Ольга Конькова.

Эксперт считает, что власти Ленинградской области уделяют достаточное внимание сохранению языков малых коренных народов. Но есть проблема в отсутствии интереса и желания у самих людей.

«Проблема сложная. В декабре прошлого года на заседании Национального совета при губернаторе Ленинградской области нами был поднят вопрос о введении в трёх школах языков коренных народов: в Винницах (село в Подпорожском районе, — прим.) — вепсского, в Вистино (деревня в Кингисеппском районе) — ижорского, в Усть-Луге (посёлок в Кингисеппском районе) — водского. Комитет по образованию пошёл нам навстречу — сказали, что если школы, родители хотят, то найдём возможность и ставки, найдём преподавателей и обучим. Это при том, что учителей ижорского и водского языка никто не готовит на сегодняшний день. Тем не менее, из самих школ пришёл отрицательный ответ. Мы, конечно, были очень удивлены», — посетовала Ольга Конькова.

По её словам, с одной стороны, люди во всех этих населенных пунктах просят дать языку вторую жизнь, а с другой — выбирают для своих детей то, что, как они считают, им больше пригодится в жизни, базовые предметы.

«Это говорит о том, что родители, думая о будущем детей, не связывают его с языками коренных народов. Часто проводятся занятия по языку при школах, музеях, домах культуры. Там собираются те, кто считает, что от их желания зависит жизнь языка. Самый первый шаг лежит внутри самого человека: выучи язык, научи своего ребенка. Прежде чем требовать меры и статусы, нужно начать с самого себя», — уверена Конькова.

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В то же время, как уже сообщало ИА REGNUM, комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти в настоящее время реализует программу поддержки этнокультурной самобытности малочисленных народов, проживающих на территории региона. Эта программа включает ряд проектов, направленных на возрождение и сохранение их языка, культуры и традиций.

По словам главы комитета Лиры Бурак, с 2014 года ведомство помогает организации курсов вепсского, водского и ижорского языков. Такие занятия проходят для взрослых и детей в местах традиционного расселения коренных малочисленных народов Ленобласти — Подпорожском, Бокситогорском, Лодейнопольском, Тихвинском и Кингисеппском районах. С каждым годом число желающих изучать языки коренных малочисленных народов только растет, и группы укомплектовываются полностью.

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На данный момент курсы языков посещает более 160 человек. В октябре в Подпорожском районе пройдет межрегиональный конкурс знатоков вепсского языка среди мальчиков и девочек «Vepsläižed lapsed» (Вепсские дети), участниками которого станут ребята из Ленобласти, Республики Карелия и Вологодской области. В регионе издаются учебники финно-угорских языков и рабочие тетради, идет выпуск аудио‑ и видеопродукции на языках коренных малочисленных народов, посвященной истории, культуре, традициям, современному состоянию этих народов.