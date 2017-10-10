Бишкек, 10 октября, 2017, 16:18 — ИА Регнум. В период с января по август 2017 года в Киргизию посредством систем денежных переводов поступило $1 млрд 581,1 млн (более 92,2 млрд рублей по текущему курсу). В сравнении с аналогичным периодом 2016 года этот показатель вырос на 20,3%

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство московских улиц

Об этом пишет ИА «КирТАГ» со ссылкой на данные Национального банка.

Отмечается, что больше всего денег (свыше 98%) киргизстанские мигранты прислали на родину из России — $1 млрд 552,2 млн (более 90,51 млрд рублей). В том числе в августе — $257,4 млн (15,01 млрд рублей). Остальную часть составляют переводы из Казахстана и стран дальнего зарубежья.

Также стало известно о том, что за восемь месяцев текущего года граждане Киргизии перевели за пределы страны лишь $271,9 млн (свыше 15,85 млрд рублей), сообщило радио «Азаттык».

ИА REGNUM напоминает, что сейчас за пределами Киргизской Республики трудятся от 700 тыс. до 1,2 млн киргизстанцев (население страны составляет 6,14 млн человек). До 80% из них работают на территории России.

В 2016 году трудящиеся за рубежом мигранты перечислили в Киргизию через системы денежных переводов $1 млрд 991,3 млн (свыше 116,12 млрд рублей по текущему курсу), что почти на $307,7 млн (17,94 млрд рублей) больше, чем в 2015 году.

Таким образом, денежные переводы достигают 48% от ВВП страны. Отметим, что по мнению экспертов, реальный объем поступлений от работающих за рубежом трудовых мигрантов-киргизстанцев может быть выше в 1,5—2 раза, поскольку не все граждане Киргизии пользуются услугами систем денежных переводов, предпочитая самостоятельно привозить в республику наличные деньги или же передавать их домой через родственников, коллег или знакомых.