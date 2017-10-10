Москва, 10 октября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Сегодня, 10 октября, правительство Москвы внесло изменения в бюджет города на 2017−2020 гг. В проекте бюджета добавлены расходы на реализацию программы реновации жилья. Об этом на расширенном заседании столичного правительства заявил мэр Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр

По его словам, согласно проекту бюджета, на реализацию программы четырех лет выделяется 400 млрд рублей.

«Строка, связанная с реализацией программы реновации, впервые прописана в бюджете», — отметил Собянин.

Он добавил, что «эта колоссальная сумма» позволит обеспечить все гарантии, которые были выданы и обещаны москвичам для реализации данной программы и переселения их из ветхого жилья.

По его мнению, «эта колоссальная сумма» позволит столичному правительству обеспечить «все гарантии», которые были обещаны москвичам.

«За три года будет выделено 478,5 млрд рублей с учетом субсидии Московскому фонду реновации на строительство 2,7 млн кв. метров жилья и более 140 объектов социальной инфраструктуры», — уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Читайте также: Жители домов, включенных в реновацию, не будут платить за капремонт

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2017 года власти Москвы утвердили окончательный список домов, попадающих пол программу реновации. В программу дополнительно включено 37 домов и исключено четыре дома. Таким образом, В список домов, которые подлежат реновации, вошли 5177 домов.

Напомним, срок реализации программы оценивается в 15−20 лет Реновация в Москве будет вестись до 2032 года.

Читайте также: В Москве число домов по реновации увеличено до 5177