Тбилиси, 10 октября, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Евросоюз обеспокоен отсутствием в Грузии широкого консенсуса вокруг проекта изменений в Конституцию страны и сожалеет о том, что не были использованы значительные возможности для достижения такого консенсуса. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в специальном заявлении представительства ЕС в Грузии, посвященном вопросу конституционных изменений.

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«Евросоюз с самого начала выразил ожидание, что внесение в Конституцию Грузии значительных изменений произойдет на основании широкомасштабных и всеобъемлющих консультаций и утвердит демократию и верховенство закона. Мы приветствовали твердое намерение парламента Грузии провести консультации с Венецианской комиссией и полностью отразить ее рекомендации», — сказано в заявлении.

Евросоюз полностью согласен с заключением Венецианской комиссии, которая положительно оценивает конституционную реформу и в то же время выражает сожаление в связи с отсрочкой перехода Грузии на пропорциональную избирательную систему. В этом же заключении, по информации представительства ЕС, содержатся конкретные рекомендации по вопросам свободы вероисповедания и правосудия.

Евросоюз выражает надежду, что парламентское большинство останется верным своему намерению и учтет все рекомендации Венецианской комиссии, в том числе разрешит создание избирательных блоков и введет трехпроцентный избирательный барьер к парламентским выборам 2020 года, а также отменит бонусы для партии, победившей на выборах в 2024 году, когда будет полностью введена пропорциональная избирательная система.

«Представительство Евросоюза призывает всех политических игроков совместно продолжить работу для завершения конституционного процесса», — подчеркивается в заявлении.

Проект изменений в Конституцию Грузии с самого начала вызвал в политических кругах страны немало споров. Оппоненты, в числе которых были бывшие и нынешние соратники экс-президента Михаила Саакашвили (партии «Единое национальное движение», «Европейская Грузия» и ряд других), президент Георгий Маргвелашвили и часть неправительственных организаций, критиковали авторов законопроекта за отмену прямых выборов президента и сокращение его полномочий, отсрочку перехода со смешанной на пропорциональную систему выборов парламента с 2020 до 2024 года, несправедливый принцип распределения нераспределенных мандатов, которые по законопроекту доставались победившей на выборах партии, и многие другие положения законопроекта. Несмотря на заверения властей, что в законопроекте обязательно будут отражены рекомендации Венецианской комиссии, этого, как утверждает оппозиция, правящая партия не сделала. Конституционные изменения были приняты в первом и втором чтениях в конце весенней сессии так, что парламентская оппозиция в процессе голосования не участвовала.

До обсуждения законопроекта в третьем чтении президент Георгий Маргвелашвили вместе с представителями оппозиционных партий составил альтернативный законопроект, в который были внесены определенные изменения, отражающие позицию оппонентов правительства. Но парламентское большинство от его обсуждения отказалось.

24 сентября председатель парламента обратился к президенту с просьбой назначения на 26 сентября внеочередного заседания для принятия проекта изменений в Конституцию в третьем чтении, но президент ответил отказом. В итоге решение о созыве внеочередного заседания приняло бюро парламента. В утверждении законопроекта в третьем чтении оппозиция также не участвовала.

Но на следующий день после утверждения конституционных изменений представители парламентского большинства заговорили о возможности применения вето к отдельным положениям законопроекта. Председатель парламента Грузии обратился к президенту с призывом встретиться и обсудить вопрос вето. Встреча президента с представителями большинства состоялась 4 октября, после чего Георгий Маргвелашвили обсудил проект изменений Конституции и вопрос применения вето уже с оппозицией и сообщил, что соглашение по спорному законопроекту достигнуто.

Венецианская комиссия вынесла окончательное заключение по проекту изменений в Конституцию Грузии 6 октября, но правящая партия и остальной политический спектр сделали из этого заключения разные, порой прямо противоположные выводы. Лидеры парламентского большинства заявили, что Венецианская комиссия в целом одобрила реформу Конституции и сделала лишь отдельные замечания, совпадающие с позицией правящей партии. Оппозиция и президент сочли, что заключение комиссии полностью перекликается с их отношением к конституционному законопроекту.

9 октября президент Георгий Маргвелашвили наложил вето на проект изменений в Конституцию и представил парламенту мотивированные замечания, которые коснулись шести положений законопроекта. При этом президент отметил, что по пяти из шести вопросов его позиция совпадает с позицией как правящей партии, так и оппозиционных сил.

По словам Георгия Маргвелашвили, четыре из шести пунктов мотивированных замечаний — это вопросы, по которым правящая партия «Грузинская мечта» обязалась внести исправления перед Венецианской комиссией. Это вопросы отмены бонусной системы, запрета на формирование избирательных блоков, конституционного суда и свободы вероисповедания. Пятый вопрос — введения пропорциональной системы к парламентским выборам 2020 года, по заявлению президента, также принадлежит «Грузинской мечте», так как именно это в свое время было ее предвыборным обещанием. А последний вопрос, по которому президент сделал мотивированное замечание, касается порядка выборов президента.

«По этому вопросу правящая партия не смогла достичь соглашения с оппозицией и всем гражданским обществом. Но я решил и здесь не быть жестким и однозначным и предложил парламенту Грузии обсудить этот вопрос в будущем», — заявил, комментируя свои замечания, Георгий Маргвелашвили.

Представители правящей партии в ответ заявили, что обязательно преодолеют вето президента, так как оно выходит за рамки достигнутого с президентом на встрече 4 октября соглашения.

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