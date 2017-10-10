Нижний Новгород, 10 октября, 2017, 09:41 — ИА Регнум. Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов надеется, что у него в очередной раз получится договориться с энергетиками, которые грозят прекратить подачу электроэнергии троллейбусам и трамваям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

По словам Белова, долги, возникшие у «Нижегородэлектротранса» перед энергетиками, появились из-за того, что налоговые органы арестовывали счета предприятия, требуя срочного погашения налоговых долгов за 2014 год.

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«Это потребовало перераспределения лимитов денежных средств, имеющихся у предприятия», — заявил Белов.

«Вместе с муниципальным предприятием нам в наследство достались долги не только по электроэнергии, но и по налогам, в том числе за 2014—2015 годы. По всем долговым обязательствам администрация города договаривается о рассрочке, выплачивая и задолженность, и текущие платежи. Так, в 2017 году был полностью погашен долг по НДФЛ за 2015 год — более 100 млн рублей», — отметил чиновник.

По вопросу долгов перед энергетиками Белов напомнил, на конец 2015 года долги предприятия составляли около 160 млн рублей.

«Я тогда провел переговоры с руководством энергетической компании, была достигнута договоренность о рассрочке. К концу 2016 года мы сократили задолженность наполовину. На 1 октября 2017 года долг Нижегородэлектротранса перед энергетиками составляет 71,9 млн рублей, из которых около 47 млн — просроченная задолженность. Уверен, что мы договоримся о поэтапной выплате и этого долга», — заявил Сергей Белов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября счета МП «Нижегородэлектротранс» были арестованы на 58 млн рублей из-за возникшей задолженности перед налоговыми органами.

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В октябре 2017 года ПАО ГК «ТНС энерго» заявило, что энергетики намерены вновь ограничить подачу электроэнергии МП «Нижегородэлектротранс». Муниципальное предприятие неоднократно нарушало платежную дисциплину при расчетах за потребленную электроэнергию, что привело к возникновению задолженности перед поставщиком.

По данным энергетиков, на 2 октября 2017 года задолженность МП «Нижегородэлектротранс» перед ПАО ГК «ТНС энерго» составляет 71,9 млн рублей, в том числе просроченная — 46,9 млн рублей.

В случае неисполнения обязательств по оплате потреблённой электроэнергии процедура ограничения энергопотребления будет введена в отношении МП «Нижегородэлектротранс» с 16 октября 2017 года.

Аналогичная ситуация сложилась в Нижнем Новгороде в декабре 2015 года. Тогда в городе были введены ограничения в работе электротранспорта — на линии не вышло две трети подвижного состава.

Мэрии тогда удалось договориться с энергетиками о возобновлении энергоснабжения муниципального транспорта, пообещав частично погасить задолженность.

Свои обязательства чиновники не выполнили, и в январе 2016 года «ТНС Энерго» вновь заявило о возможном ограничении подачи электроэнергии нижегородскому электротранспорту, обвинив администрацию города в нарушении договоренностей по погашению задолженности.