Санкт-Петербург, 9 октября, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Сотрудников офиса «ВКонтакте», расположенного в Дома Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва, сообщается 9 октября в Telegram-канале Mash.

ВКонтакте эвакуирован

Отмечается, что около 16:00 поступил звонок от неизвестных, которые сообщили, что здание заминировано, добавив при этом: «Если вам дорога жизнь ваших сотрудников, выводите всех».

Всего, как сообщается, из здания эвакуировали порядка 300 человек.

Данную информацию также подтвердил «РИА Новости» представитель «ВКонтакте», который уточнил, что эвакуация проведена во всём бизнес-центре.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 9 октября поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на Финляндском, Балтийском и Витебском вокзалах, в десятках школах во всех районах Санкт-Петербурга, а также в нескольких комитетах городского правительства.

Накануне в Санкт-Петербурге было эвакуировано 22 здания: торгово-развлекательные центры и отели. Из них вывели в общей сложности около 14 тысяч человек. Все сообщения об угрозе взрывов оказались ложными.

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