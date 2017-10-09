Астана, 9 октября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Скандал с заявлениями президента Киргизии Алмазбека Атамбаева набирает обороты — теперь глава Киргизии отменил визит в Сочи, чтобы не встретиться там лично с президентом Казахстана, а министр труда и социальной защиты Казахстана Тамара Дуйсенова подсчитала и обнародовала, насколько пенсии в Казахстане больше, чем в Киргизии.

Kremin.ru Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

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Затем в ход пошла «тяжелая артиллерия» — сделал заявление относительно высказываний Алмазбека Атамбаева и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Первая часть заявления Сагинтаева посвящена достижениям Казахстана, а вторая — отношениям двух стран — Казахстана и Киргизии. По мнению премьер-министра Казахстана, страна очень многое сделала для Киргизии в последние годы. И он напомнил, что именно.

Сагинтаев упомянул, что в рамках вступления Киргизии в Евразийский экономический союз президентом Казахстана было принято решение о предоставлении соседней стране технической помощи в объеме 100 млн долларов США. В настоящее время соглашение о предоставлении технической помощи ратифицировано парламентом Казахстана.

Кроме того, по словам премьер-министра Казахстана, по линии гуманитарной помощи Киргизии уже выделено более 20 млн долларов США, построены две общеобразовательные школы в Бишкеке и Оше.

Объем казахстанских инвестиций в экономику Киргизии составил 820 млн долларов США — благодаря им обеспечиваются рабочими местами тысячи киргизстанцев, отмечает Сагинтаев.

«В тоже время объем инвестиций мог бы быть больше, однако его рост сдерживает неблагоприятный инвестиционный климат в отношении казахстанских предпринимателей», — подчеркивает премьер-министр.

Government of Republic of Kazakhstan Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев

В заявлении Бакытжана Сагинтаева также говорится:

«Благодаря позиции президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева в настоящее время доля Кыргызстана при распределении поступлений от импортных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов ЕЭС составляет 1,9%. Это дало резкое увеличение поступлений в бюджет Кыргызской Республики с момента присоединения к ЕЭС.

Поступления в 2016 году составили 187,4 млн долл. США, что превышает показатели Кыргызстана до вступления в ЕЭС более чем в три раза».

Также Сагинтаев отмечает, что в соответствии с соглашением между двумя странами о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики, Киргизия применяет унифицированный железнодорожный тариф с 10 января 2017 года, что на 8 месяцев раньше, чем предусмотрено Договором о присоединении. За период досрочного применения тарифа прямые потери Казахстана составили порядка 49 млн долларов США, что, соответственно, является выгодой для экономики Киргизии, отмечает Бакытжан Сагинтаев.

«Необходимо отметить, что кыргызской стороной были приняты обязательства по приведению санитарной, ветеринарной и фитосанитарной систем в соответствие с требованиями ЕвразЭС, которые до сих пор не исполнены. Это несет риски для казахстанского рынка и интеграционного объединения в целом. Несмотря на это, казахстанской стороной был принят комплекс мер, направленных на облегчение доступа кыргызской сельскохозяйственной продукции на казахстанский рынок и ее транзита через территорию Казахстана», — говорится в заявлении.

(сс) hja1306 Киргизия

Кроме того, подчеркивает Сагинтаев, значительно расширен перечень товаров, перевозимых по казахстанской территории из Киргизии в Россию — до 100 групп товаров. Также он напоминает, что на казахстанские средства в рамках технической помощи в объеме 100 млн долларов США будут оснащены ветеринарные и фитосанитарно-карантинные посты, построены и оснащены карантинные и ветеринарные лаборатории, центр по регистрации и сертификации ветеринарных препаратов.

«Таможенные органы Республики Казахстан фиксируют резкое повышение импорта китайских товаров в Кыргызскую Республику и пропорциональное увеличение ввоза аналогичных товаров из Кыргызской Республики в Казахстан, что связано с неэффективным таможенным администрированием. Тем не менее казахстанской стороной не применяются какие-либо ограничительные меры к кыргызским товарам.

Принятые обязательства по обеспечению свободы движения кыргызских товаров Казахстаном обеспечиваются в полной мере, несмотря на имеющиеся факты реэкспорта китайских товаров. Предполагаемые потери государств-членов ЕвразЭС составляют порядка 100 млн долларов США, а также потери Казахстана по НДС — 155,8 млн долл. США.

Более того, мы не применяем экспортные таможенные пошлины на ряд важных для Кыргызстана товаров, несмотря на то, что нам известно о фактах реэкспорта этих товаров с территории Кыргызстана (нефть и нефтепродукты, лом черных и цветных металлов, шкуры и шерсть животных и др.)», — заявляет Бакытжан Сагинтаев.

Если данные по гуманитарной и технической помощи показывают, как Казахстан заботится о соседе, то упоминания о реэкспорте можно расценить как намек на возможную нечистоплотность руководства Киргизии. Интересно, что ответит на это Алмазбек Атамбаев.

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