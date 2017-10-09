Волгоград, 9 октября, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В Волгограде власти озвучили итоги первых дней работы торжественно открытого в пойме реки Царица современного мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Современный парк-музей вызвал небывалый ажиотаж и интерес у жителей и гостей города. Согласно данным пресс-службы областной администрации, количество людей в разы превысило прогнозы. С 5 до 8 октября здесь побывали 22 тысячи человек.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Музей

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Россия — моя история

Как отметил на совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, развитие парковой зоны в пойме Царицы продолжится. По его словам, в настоящее время уже поступает огромное количество положительных откликов, а также конструктивных предложений.

«До конца 2017 года необходимо обобщить все предложения, опыт других регионов, особенно Москвы, по востребованности направлений досуга и отдыха, скорректировать планы, определиться с концепцией развития поймы от реки Волги до Астраханского моста и приступить к проектированию», — поставил перед рабочей группой задачи губернатор, добавив, что основные объёмы работ на этом участке необходимо завершить до конца 2018 года.

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«Это будет по-настоящему народный парк. Необходимо, чтобы эта территория соответствовала тем высоким требованиям, которые предъявляют жители», — сделал акцент глава региона.

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Никитенко Эмилия ИА REGNUM Площадь возле музея

Но вернёмся к тому, что уже сделано — к музею. Ажиотаж его открытие вызвало, действительно, немалый. Желающих стать первыми среди тех, кто увидит экспозиции музея, оказалось так много (возможно, свою роль сыграло и то, что вход в первые три дня работы исторического музея был бесплатный), что им пришлось отстоять достаточно длинную очередь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Не попали сегодня в «гараж с панелями». Очередь как в Мавзолей (прости Господи!). Вокруг очень грязно и пыльно! (авторские пунктуация и орфография сохранены — прим. ИА REGNUM )», — делится волгоградец в соцсети.

«Сегодня приехал с дочерью, увидел стройку и огромную недвижимую очередь, похожую в последний раз видел в первый открывшийся в Москве макдональдс, развернулся и уехал. Люди готовы убить весь день в очереди, глотая пыль. Стоят с малолетними детьми. Не понимаю. Сам приехал потому что выходной, а не потому что бесплатно (авторские пунктуация и орфография сохранены — прим. ИА REGNUM )», — рассказал другой несостоявшийся посетитель нового музея.

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«Был. Отстоял 2 часа+ там 2 часа. Много всего. Понравились реализация и находки типа смены интерьера квартиры по годам, вобла поющая про пиво. Детям будет интересно. Инфа не выверена конечно, и где-то похожа на рен-тв, но в сумме обширно и заслуживает внимания (авторские пунктуация и орфография сохранены — прим. ИА REGNUM )», — высказал своё мнение Михаил С.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Вечерняя подсветка

Однако есть и много положительных откликов. Особенно понравилось здесь детям: с огромной игровой площадки, выполненной в морском стиле — корабль с горками и канатами, корабельный колокол и пушки — родителям трудно было увести своих чад, не наигравшихся вдоволь даже за несколько часов.

Отметился новый музей в первые дни работы и большим скандалом. Одна из посетительниц, пришедшая вместе с маленькой дочерью посмотреть музейные экспозиции, пожаловалась на вопиющую грубость охранника, стоявшего на входе.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Исторический музей

По словам Людмилы Пылиной, попытка попасть в зал за 40 минут до закрытия музея успехом не увенчалась. Дорогу ей преградил охранник и в хамской форме начал выпихивать женщину с ребёнком.

«Охранник, решив не тратить красноречие, начал меня выпихивать, схватив за плечо. Я достала телефон и предупредила, что сфотографирую его. Он сказал: «ты хочешь, чтобы я телефон разбил об тебя?». Схватил за руку. Больно. Дочка заплакала. Подошли женщина с сыном и парень просто отбил меня от этого громилы. Громила напал и на парня. Всё написала в заявлении в полицию», — поделилась горожанка.

«Мне правда любопытно, какие выводы будут сделаны в ситуации. […] И тем более мне хочется увидеть, как будут трактованы противоправные действия этого человека, который является бывшим сотрудником правоохранительных органов и который умудрился оскандалить прекрасный проект, который должен был прославить наш город-герой», — добавила Людмила Пылина.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Сухой фонтан

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Волгоградцы отдыхают

Добавим, что в настоящее время «агрессивный» охранник отстранён от работы. Как уточнил директор нового комплекса Сергей Мордвинов, до завершения расследования мужчина к исполнению свои обязанностей не вернётся.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», на строительство которого потребовалось меньше года, состоялось в Волгограде 5 октября — в День учителя. В здании, площадь которого составляет 7 тыс. кв. м, история страны и региона представлена с помощью самых передовых технологий. Между тем сама прилегающая территория вокруг музея ещё не до конца благоустроена. Эти работы будут продолжены до конца ноября 2017 года.