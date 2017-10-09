Волгоград, 9 октября, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В Волгограде власти озвучили итоги первых дней работы торжественно открытого в пойме реки Царица современного мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Современный парк-музей вызвал небывалый ажиотаж и интерес у жителей и гостей города. Согласно данным пресс-службы областной администрации, количество людей в разы превысило прогнозы. С 5 до 8 октября здесь побывали 22 тысячи человек.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM
Музей
Никитенко Эмилия ИА REGNUM
Россия — моя история

Как отметил на совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, развитие парковой зоны в пойме Царицы продолжится. По его словам, в настоящее время уже поступает огромное количество положительных откликов, а также конструктивных предложений.

«До конца 2017 года необходимо обобщить все предложения, опыт других регионов, особенно Москвы, по востребованности направлений досуга и отдыха, скорректировать планы, определиться с концепцией развития поймы от реки Волги до Астраханского моста и приступить к проектированию», — поставил перед рабочей группой задачи губернатор, добавив, что основные объёмы работ на этом участке необходимо завершить до конца 2018 года.

Ранее по теме: Волгоградцы не дали добро на застройку поймы реки Царица

«Это будет по-настоящему народный парк. Необходимо, чтобы эта территория соответствовала тем высоким требованиям, которые предъявляют жители», — сделал акцент глава региона.

Читайте также: Власти Волгограда не теряют надежду застроить пойму реки Царица

Никитенко Эмилия ИА REGNUM
Площадь возле музея

Но вернёмся к тому, что уже сделано — к музею. Ажиотаж его открытие вызвало, действительно, немалый. Желающих стать первыми среди тех, кто увидит экспозиции музея, оказалось так много (возможно, свою роль сыграло и то, что вход в первые три дня работы исторического музея был бесплатный), что им пришлось отстоять достаточно длинную очередь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Не попали сегодня в «гараж с панелями». Очередь как в Мавзолей (прости Господи!). Вокруг очень грязно и пыльно! (авторские пунктуация и орфография сохранены — прим. ИА REGNUM )», — делится волгоградец в соцсети.

«Сегодня приехал с дочерью, увидел стройку и огромную недвижимую очередь, похожую в последний раз видел в первый открывшийся в Москве макдональдс, развернулся и уехал. Люди готовы убить весь день в очереди, глотая пыль. Стоят с малолетними детьми. Не понимаю. Сам приехал потому что выходной, а не потому что бесплатно (авторские пунктуация и орфография сохранены — прим. ИА REGNUM )», — рассказал другой несостоявшийся посетитель нового музея.

Читайте также: Интерактивный музей «Россия — моя история» распахнул двери в Волгограде

«Был. Отстоял 2 часа+ там 2 часа. Много всего. Понравились реализация и находки типа смены интерьера квартиры по годам, вобла поющая про пиво. Детям будет интересно. Инфа не выверена конечно, и где-то похожа на рен-тв, но в сумме обширно и заслуживает внимания (авторские пунктуация и орфография сохранены — прим. ИА REGNUM )», — высказал своё мнение Михаил С.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM
Вечерняя подсветка

Однако есть и много положительных откликов. Особенно понравилось здесь детям: с огромной игровой площадки, выполненной в морском стиле — корабль с горками и канатами, корабельный колокол и пушки — родителям трудно было увести своих чад, не наигравшихся вдоволь даже за несколько часов.

Отметился новый музей в первые дни работы и большим скандалом. Одна из посетительниц, пришедшая вместе с маленькой дочерью посмотреть музейные экспозиции, пожаловалась на вопиющую грубость охранника, стоявшего на входе.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM
Исторический музей

По словам Людмилы Пылиной, попытка попасть в зал за 40 минут до закрытия музея успехом не увенчалась. Дорогу ей преградил охранник и в хамской форме начал выпихивать женщину с ребёнком.

«Охранник, решив не тратить красноречие, начал меня выпихивать, схватив за плечо. Я достала телефон и предупредила, что сфотографирую его. Он сказал: «ты хочешь, чтобы я телефон разбил об тебя?». Схватил за руку. Больно. Дочка заплакала. Подошли женщина с сыном и парень просто отбил меня от этого громилы. Громила напал и на парня. Всё написала в заявлении в полицию», — поделилась горожанка.

«Мне правда любопытно, какие выводы будут сделаны в ситуации. […] И тем более мне хочется увидеть, как будут трактованы противоправные действия этого человека, который является бывшим сотрудником правоохранительных органов и который умудрился оскандалить прекрасный проект, который должен был прославить наш город-герой»,добавила Людмила Пылина.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM
Сухой фонтан
Никитенко Эмилия ИА REGNUM
Волгоградцы отдыхают

Добавим, что в настоящее время «агрессивный» охранник отстранён от работы. Как уточнил директор нового комплекса Сергей Мордвинов, до завершения расследования мужчина к исполнению свои обязанностей не вернётся.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», на строительство которого потребовалось меньше года, состоялось в Волгограде 5 октября — в День учителя. В здании, площадь которого составляет 7 тыс. кв. м, история страны и региона представлена с помощью самых передовых технологий. Между тем сама прилегающая территория вокруг музея ещё не до конца благоустроена. Эти работы будут продолжены до конца ноября 2017 года.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM
Светящийся фонтан