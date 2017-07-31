Волгоградцы не дали добро на застройку поймы реки Царица

Волгоград, , 12:25 — REGNUM Пойма реки Царица в Волгограде застраиваться гостиницами не будет. Такое решение приняли жители областного центра на состоявшихся на днях публичных слушания, передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 июля.

Участие в общественном обсуждении дальнейшей судьбы участка поймы реки Царицы между Центральным и Ворошиловским районами, ограниченного улицами Краснознаменской, Глубокоовражной, Симбирской, Калинина и набережной 62-й Армии, которое прошло в Детско-юношеском центре, приняли более 400 горожан. Представляли проект архитекторы ООО «Парк», которое недавно стало победителем конкурса на получение в концессию Центрального парка культуры и отдыха.

Планы по развитию поймы реки Царицы волгоградцы поддержали ещё в сентябре 2016 года. Большинством голосов на общественных слушаниях присутствующие одобрили внесение изменений в Правила землепользования и застройки в отношении поймы реки Царицы. Для территории поймы проектом предлагалось утвердить уникальную, единственную в городе, рекреационную зону Р-6: кроме парков, садов и скверов здесь стало возможным появление также объектов культуры, развлечений и спорта. Так, в соответствии с вынесенными на публичное обсуждение изменениями в качестве условно разрешённых видов допускается размещение объектов общественного питания, гостиничного обслуживания, торговли при условии обязательного рассмотрения проектного решения на градостроительном совете администрации Волгограда.

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В пойме реки Царица создадут городской детский парк (Волгоград)

Как заверили в мэрии города, «предложенные изменения полностью соответствовали утвержденной концепции развития поймы реки Царицы как рекреационной территории».

Напомним, что согласно концепции территория поймы разделена на три функциональные зоны с ограниченной зоной застройки. Территория от реки Волги до Астраханского моста представляет собой парадную зону парка с главным входом и главной площадью. Территория от Астраханского моста до условной линии, проходящей по удаленной от реки Волги стороне фабрики «Конфил» к зданию цирка, предназначена, в основном, для рекреационной функции, променадов, формирования тематических ландшафтных «Садов Царицы».

Ещё одну зону — территорию от фабрики «Конфил» до железной дороги по ул. Глубокоовражной — предлагается использовать для активного отдыха и спорта с размещением здесь аквапарка, парка аттракционов, скалодрома, скейтпарка.

«Пойма в её нынешнем состоянии практически не имеет рекреационной направленности. Чтобы сделать эту часть города привлекательной для горожан и туристов, необходимы серьезные инвестиции», — отметил тогда глава администрации Центрального района Иван Свидров.

Как заверил собравшихся руководитель департамента экономического развития администрации Волгограда Евгений Усков, «власти не собираются превращать уникальный природный уголок в очередное пятно застройки. Цель всей работы — создать на территории поймы современную благоустроенную парковую зону».

«Бюджет этот проект не вытянет — необходимы средства из внебюджетных источников, инвестор. Но любой бизнесмен, вкладывая свои деньги, рассчитывает впоследствии получить прибыль. Для этого инвестору, например, может быть предоставлена возможность построить на четко ограниченной территории ряд определенных объектов, а взамен предложено провести благоустройство всей территории поймы», — пояснил Усков.

Именно против строительства «ряда определенных объектов» — нескольких гостиниц и жилых домов, рассчитанных на пребывание 2,5 тысячи человек, о которых предпочли умолчать организаторы слушаний, и выступили на нынешних публичных слушаниях горожане.

«Как вы думаете, нам предложат сохранить зеленые территории Поймы или снести то, что понастроили? Нет, благодаря незаконным изменениям Правил землепользования и застройки (слушания были в сентябре прошлого года) нам предлагают обсудить отмежевание 3 участков под 3 гостиницы», — архитектор прокомментировала Галина Шипилова.

В целом же предполагалось вложить в застройку поймы реки Царица, включая возведение аквапарка и дельфинария, 12 млрд рублей за пять лет.

Однако проект был отвергнут. Против застройки участка поймы реки выступили 192 человека, 190 высказались «за».

"Вся затея выглядит как очередной обман под видом хороших начинаний. Я, мои друзья как жители города готовы были проголосовать за этот проект, если бы с нами пошли на диалог, а не отворачивались от наших неудобных вопросов», — цитирует слова одного из участников слушаний Сергея Панферова.

Горожанин отметил, что «два автобуса привезенных людей для голосования окончательно убедили нас в том, что волгоградцев хотят обмануть в очередной раз».

Как сообщало ИА REGNUM, планы по реновации поймы реки Царица озвучивались четыре года назад. В октябре 2013 года с одной из трёх зон поймы реки Царица был снят статус особо охраняемой зоны. Коррективы были внесены депутатами городской думы Волгограда в решение малого Совета Волгоградского горсовета от 13 июля 1993 года. Как пояснили парламентарии, это было сделано в целях оживления территории, на которой в течение многих лет планировалось создать городской детский парк.

Предполагалось, что в пределах территории, ограниченной ул. Краснознаменской, ул. Глубокоовражной, ул. Симбирской, ул. им. Калинина, набережной им. 62-ой Армии в Центральном и Ворошиловском районах города, появится детская железная дорога, центр водных аттракционов с системой открытых и закрытых водных устройств, в том числе искусственные водоемы и фонтаны. В центральной части парка предусмотрена территория для детского отдыха с открытыми площадками, Дом творчества юных железнодорожников, бассейн, дельфинарий и другие объекты. Здесь же предусмотрены тротуары, обеспечивающие возможность проезда спецмашин, велосипедные дорожки, а также смотровые площадки и автостоянки для посетителей парка.

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