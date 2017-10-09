Нижний Новгород, 9 октября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Скандалы и судебные расследования в нижегородском региональном отделении «Справедливой России» никак не отразились на мнении центрального аппарата партии о главе местной ячейки Александре Бочкареве. Президиум центрального совета партии вновь рекомендует его кандидатуру на пост главы регионального отделения.

Андрей Репин ИА REGNUM Александр Бочкарев

Кандидатура Александра Бочкарева повторно внесена на должность руководителя регионального отделения партии.

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Окончательное слово остается за членами регионального отделения, которые долны собраться на конференцию в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний год в нижегородском региональном отделении «Справедливой России» обострилась борьба за власть. В декабре 2016 года конференция нижегородского регионального отделения прекратила полномочия Бочкарева на посту председателя НРО. В отместку Бочкарев парализовал работу регионального отделения партии, опечатав его офис.

Через две недели решением президиума центрального совета партии Бочкарев был восстановлен в должности председателя совета НРО. Несколько членов регионального отделения во главе с Алексеем Якимовым попытались оспорить заседание совета партии, предшествовавшее январской конференции. Они пытались указать на отсутствие кворума на заседании, куда их не позвали. В итоге районный суд отклонил иск.

В конце января 2017 года отчетно-выборная конференция нижегородского отделения партии «Справедливая Россия» практически единогласно утвердила Бочкарева на новый срок на пост главы регионального отделения. При этом кандидатура Бочкарева была единственной на голосовании. Она была рекомендована президиумом центрального совета партии.

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В июле 2017 года легитимность деятельности совета нижегородского регионального отделения «Справедливой России» и всех его дальнейших решений, принятых после 31 декабря 2016 года, включая недавнее выдвижение кандидатов на довыборы в городскую думу, была поставлена под сомнение решением Нижегородского областного суда. Он отменил решение районного суда, которое было вынесено в пользу НРО «Справедливой России» по спору, касающемуся правомерности собрания партийной конференции, состоявшейся 31 января.

Это решение также поставило под сомнение процедуру формирования совета НРО и легитимность всех его дальнейших действий. Среди них исключение из партии ряда оппонентов Бочкарева.

В августе 2017 года суд начала рассмотрение нового иска о признании незаконной конференции «Справедливой России» от 31 января и всех принятых на ней решений, включая избрание Бочкарева главой регионального отделения.