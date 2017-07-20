Суд встал на сторону фронды в нижегородском отделении «Справедливой России»

Нижний Новгород, , 10:42 — REGNUM Легитимность деятельности совета нижегородского регионального отделения «Справедливой России» и всех его дальнейших решений, принятых после 31 декабря 2016 года, включая недавнее выдвижение кандидатов на довыборы в городскую думу, поставлена под сомнение решением Нижегородского областного суда.

Как сообщает КоммерcантЪ, облсуд отменил решение районного суда, которое было вынесено в пользу НРО «Справедливой России» по спору, касающемуся правомерности собрания партийной конференции, состоявшейся 31 января.

Тогда группа справороссов конфликтовала с лидером отделения Александром Бочкаревым, обвиняя его в том, что он «приватизировал» региональное отделение и единолично им «правит».

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Бочкареву удалось сохранить свои полномочия, а девять членов партии подали иск о том, что на заседании совета НРО «Справедливой России» в декабре 2016 года не было кворума. Истцы настаивали на том, что за созыв январской партконференции голосовали 11 членов, а 12-го, Александра Педана, не было — за него голосовали по доверенности.

В ходе судебного заседания выяснилось, что его доверенность, выданная коллеге по партии Татьяне Гриневич, была составлена ненадлежащим образом.

По словам истца Алексея Якимова, она «была составлена одним членом совета по просьбе второго и подписана третьим». Сам Педан в облсуде показал, что на заседании совета он не присутствовал. При этом на заседаниях в суде первой инстанции ряд свидетелей-справороссов говорили, что он был и лично голосовал за созыв конференции. Фактически вся суть спора о кворуме свелась к выяснению фактов, был или не был Александр Педан на совете, и легитимна ли его доверенность.

Бочкарев, один из основных свидетелей со стороны ответчиков, на заседание в облсуде не явился,. Его юристы заявили, что он срочно госпитализирован и представили соответствующую справку, правда без подписи врача, которая вызвала сомнения у судьи.

В результате, не дождавшись свидетеля на двух судебных заседаниях, суд изучил аудиозапись партийной конференции, идентифицировав голос Бочкарева. На этой записи глава отделения дважды повторил, что на совете присутствовали 11 человек, а также голосовали по доверенности от Педана.

В итоге апелляционная инстанция отменила решение Нижегородского райсуда о легитимности созыва партийной конференции.

Главный оппонент господина Бочкарева Алексей Якимов, после январской конференции вскоре исключенный из «Справедливой России», надеется, что решение областного суда подвигнет руководство к диалогу с теми, кто не согласен с мнением Бочкарева.

Тем не менее, отмена решения о созыве партконференции от 31 января ставит под сомнение формирование ее делегатами совета НРО и легитимность всех его дальнейших действий. Среди них исключение из партии ряда оппонентов Бочкарева, а также решение о выдвижении кандидатов от «Справедливой России» Александра Грачева, Татьяны Гриневич и Александра Колобова на довыборы в гордуму Нижнего Новгорода по трем округам.

В НРО «Справедливой России» пообещали обжаловать решение облсуда в кассационной инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября конференция нижегородского регионального отделения (НРО) партии «Справедливая Россия» прекратила полномочия депутата областного Законодательного собрания Александра Бочкарева на посту председателя НРО. В отместку Бочкарев парализовал работу регионального отделения партии, опечатав его офис.

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Спустя две недели решением президиума центрального совета партии Бочкарев был восстановлен в должности председателя совета НРО.

Девять членов регионального отделения во главе с Алексеем Якимовым попытались оспорить заседание совета партии, предшествовавшее январской конференции. Они пытались указать на отсутствие кворума на заседании, куда их не позвали. В итоге районный суд отклонил иск.

В конце января 2017 года отчетно-выборная конференция нижегородского отделения партии «Справедливая Россия» практически единогласно утвердила Бочкарева на новый срок на пост главы регионального отделения. При этом кандидатура Бочкарева была единственной на голосовании. Она была рекомендована президиумом центрального совета партии.

В мае 2017 года cовет НРО «Справедливой России» исключил Якимова из партии. По словам все той же Татьяны Гриневич, cовет сошелся во мнении, что систематические действия Якимова наносят вред партии и дискредитируют ее.