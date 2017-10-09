Бишкек, 9 октября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отменил запланированный на 10—11 октября рабочий визит в город Сочи, где должен был принять участие в заседаниях Совета глав СНГ и Высшего евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Kremin.ru Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

По официальным данным, причиной отмены стали выявленные киргизстанскими спецслужбами факты подготовки некоторыми политиками и криминалом массовых беспорядков в день президентских выборов. Также стало известно о том, что финансовую поддержку заговорщикам оказывали из-за рубежа.

«Президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране. По поручению Алмазбека Атамбаева для участия в заседаниях Совета глав Содружества независимых государств и Высшего евразийского экономического совета направится делегация во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым», — констатировали в президентской администрации.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в конце сентября 2017 года киргизстанские спецслужбы арестовали депутата Канатбека Исаева по подозрению в подготовке вооруженного государственного переворота.

В госкомитете нацбезопасности Киргизии утверждают, что парламентарий заплатил местным криминальным авторитетам крупную сумму денег за участие в массовых беспорядках и последующем захвате власти. При этом неоднократно подчеркивалось, что задержанный Исаев «является активным сторонником кандидата в президенты Омурбека Бабанова», одного из фаворитов предвыборной гонки и главного конкурента Сооронбая Жээнбекова — преемника действующего президента Киргизии.

Сам Бабанов опровергает свою причастность к каким либо противозаконным акциям, связанным с президентскими выборами, обосновывая это тем, что «социологические срезы показывают, что сейчас за его кандидатуру в стране готовы проголосовать 65% избирателей». Отметим, что, отменив визит в Сочи, Алмазбек Атамбаев избежит личной встречи со своим коллегой — главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, которого заочно подверг резкой критике 7 октября.

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