Минск, 9 октября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Всемирный банк считает, что малый и средний бизнес — двигатель динамичной экономики. Поэтому в 2018 году представители ВБ должны будут начать программу консультирования таких предприятий в Белоруссии. Об этом сегодня, 9 октября, заявил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер в интервью изданию «Белта».

Shiny Things Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Всемирный банк уже продумал ряд направлений работы для поддержки белорусских малых и средних предприятий. Так, со следующего года ВБ начнет консультации по вопросам развития. Осуществляться эти мероприятия будут при финансовой поддержке Евросоюза. Также ВБ будет консультировать белорусское правительство по поводу совершенствования нормативно-правовой среды, которая регулирует деятельность частного сектора.

В свою очередь, член группы ВБ Международная финансовая корпорация будет напрямую вкладывать средства в малый и средний бизнес. Так, рассчитывают в банке, получится модернизировать и развить эти предприятия. По словам Кремера, хорошо оплачиваемые рабочие места в Белоруссии могут создаваться в основном в сфере малого и среднего бизнеса.

Глава представительства ВБ отметил, что в марте 2018 года группа Всемирного банка и Белоруссия намерены принять рамочную стратегию партнёрства до 2022 года. В этом документе, по словам Кремера, будет представлена «амбициозная программа кредитования», например, для частного сектора. В частности, это инвестиции в образование, систему водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления. Уже в ближайшее время группа ВБ должна будет представить документ «Комплексное диагностическое исследование экономики», сообщил представитель банка.

Что касается конкретно инвестиций в высшее образование, то по запросу Минска с 2019 года начнется реализация нового образовательного проекта. Сейчас программа дорабатывается.

Еще $125 млн ВБ планирует вложить в проект с министерством здравоохранения РБ. Речь идет о создании национальной системы электронного здравоохранения. Также есть небольшой проект о противодействии курению, по поводу которого сейчас эксперты БВ консультируют белорусское правительства, объяснил Кремер.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года, когда первый был представлен на рассмотрение президента Белоруссии проект декрета «О развитии предпринимательства», началась реализация очередного плана по либерализации экономики республики. Для этих целей власти намерены привлекать иностранные инвестиции. Правда, многие эксперты скептически относятся к планам РБ насчет либеральных реформ в экономике.

Напомним, что 29 сентября совет директоров Всемирный банк одобрил предоставлении Белоруссии кредита в размере $60 млн для расширения доступа к финансированию белорусских микро, малых и средних предприятий к инвестициям. Заём будет осуществляться через Банка развития Республики Беларусь (БРРБ).

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Это уже не первый подобный кредит. Так, с 2014 по 2016 год ВБ вложила 150 млн рублей примерно 1200 проектов. Однако эффективность таких кредитов, которые Минск старается привлекать в свою экономику, сомнительна, поскольку за последние годы в Белоруссии не было реализовано ни одного достаточного крупного инвестиционного проекта.