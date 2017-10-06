Новосибирск, 6 октября, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области продолжают удивляться тому, что на должность временно исполняющего обязанности губернатора вместо ушедшего с поста «по собственному желанию» Владимира Городецкого назначили «чистого варяга».

Vologda-portal.ru Андрей Травников

Как сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM новосибирский политолог Дмитрий Пучкин, «представляется, что над жителями Новосибирской области решили поставить какой-то кадровый эксперимент».

«Назначили впервые на этот пост чистого варяга, то есть никак в своей жизни не связанного с Новосибирской областью. Все предыдущие шесть губернаторов были коренные новосибирцы. Иногородние работали на различных должностях в администрации области и в мэрии, сопровождалось это различными скандалами, и многие из них уже покинули регион», — отметил Пучкин.

Что касается будущего региона, то, по мнению политолога, возможны два варианта. Первый: ситуация на время успокоится, но затем кризисные явления опять будут проявляться. Второй: может произойти новый раскол элит, и общественно-политическая ситуация в регионе резко осложнится.

«Но многое зависит от врио губернатора — сможет ли он ответить на те вызовы, на которые не смог ответить Городецкий, урегулировать имеющиеся спорные вопросы, наладить отношения с полпредством, заксобранием, мэрией Новосибирска, главами малых городов и сельских районов, общественностью и так далее. Очень важна и стратегия при формировании своей команды. Если будет нашествие иногородних управленцев, это может быть воспринято крайне болезненно новосибирскими элитами», — считает Дмитрий Пучкин.

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доцент экономического факультета Новосибирского государственного университета Ольга Валиева отмечает, что «варяги всегда плохи тогда, когда нужна стабильность».

«У нас не монорегион, он не завязан на сырьё, он очень многообразен и характерен. Характерен именно своими относительно мирными сплетениями интересов и отношений многих и многих. Новому губернатору понадобится очень много времени, чтобы вписаться в эту матрицу. А поскольку время не ждёт, видимо, будет рубить сплеча. Поэтому ничего хорошего от нового назначения не жду», — высказала ИА REGNUM своё мнение Валиева.

Однако стоит отметить, что любого чиновника «со стороны» в Новосибирской области встречают довольно настороженно. Так было и с назначением на должность полномочного представителя президента в Сибири губернатора Севастополя Сергея Меняйло.

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Спустя год страсти поутихли, и уже никто не обращает внимания на этот факт. Возможно, и с мэром Вологды будет также. Однако губернатор Новосибирской области — должность, которой сами новосибирцы уделяют пристальное внимание, и Травникову будет весьма не просто завоевать если не любовь, то расположение жителей области.

Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур при этом подчёркивает, что никто из тех кандидатов, что назывались и обсуждались в самом регионе, «не устраивал администрацию президента по разным причинам».

«И там решили рискнуть и прислать врио со стороны. Условно «менеджера-технократа», но с политическим опытом. В общем и целом это говорит о кризисе кадровой политики в стране, но в данном частном случае надо будет посмотреть на врио губернатора, и только после этого мы сможем сделать вывод — насколько адекватно было назначение. Но вообще перед Андреем Травниковым стоит архисложная задача», — отметил ИА REGNUM Мазур.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, официально — «по собственному желанию».

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Временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области был назначен мэр Вологды Андрей Травников. Президент уже провёл рабочую встречу с новым руководителем области.