Санкт-Петербург, 6 октября, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга сегодня, 6 октября, обратился к жителям города с призывом не поддаваться на провокации сторонников Навального и не участвовать в незаконных уличных акциях в ближайшие выходные, в какой бы форме они ни анонсировались.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

В смольнинском комитете также подчеркивают, что «ни одно собрание, митинг, демонстрация, шествие или пикетирование граждан на 7—8 октября 2017 года органами исполнительной власти не согласовывалось».

«Действия организаторов несогласованного мероприятия, а также участие в них граждан являются прямым нарушением Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и влекут последствия в виде наказания в соответствии со ст. 20.2 КОАП», — предупредили власти Петербурга.

Ранее стало известно об отказе Смольного согласовывать митинг сторонников Навального на Марсовом поле или других площадях Петербурга. Сам Навальный, ныне отбывающий административный арест, в сентябре угрожал вывести своих сторонников на Марсово поле или Дворцовую площадь 7 октября без необходимого по закону согласования.

Органы полиции Петербурга заявили, что готовы решительно пресекать любые нарушения закона. В региональном главке полиции отметили, что при обеспечении правопорядка 7 октября полицейские будут использовать средства объективного контроля для видеофиксации возможных правонарушений.

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Сегодня, 6 октября, прокуратура Санкт-Петербурга подчеркнула, что «любые попытки провести несогласованное мероприятие на Марсовом поле или Дворцовой площади — прямое нарушение закона».

Как отметили в надзорном ведомстве, представителям регионального штаба Алексея Навального объявлены официальные предостережения о недопустимости организации несанкционированных массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, Марсово поле 5 октября было закрыто для проведения работ по благоустройству. В выходные 7 и 8 октября площадь и сквер будут открыты для свободного доступа, пообещали в Смольном.

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На несанкционированной акции в Петербурге весьма вероятны провокации со стороны организаторов. Об этом заявил 4 октября бывший волонтёр московского штаба Навального Александр Туровский.