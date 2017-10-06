* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Магас, 6 октября, 2017, 09:59 — ИА Регнум. В Ингушетии вынесены приговоры пятерым боевикам, входившим в так называемую спящую ячейку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди членов бандгруппы был сотрудник полиции. Об этом ИА REGNUM 6 октября сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

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Непосредственное руководство преступной группировкой осуществлял Умар Гагиев. Он вовлекал в банду новых членов, организовывал работу по созданию тайников для закладки оружия и самодельных взрывных устройств. Один из членов банды — Амирхан Сапралиев — являлся старшим сержантом полиции. Помощь боевикам он оказывал с 2014 года. В 2016 году большая часть НВФ была уничтожена в ходе спецоперации. Остальные участники бандформирования попали в руки правоохранителей.

Как установили в ходе следствия, бандгруппа входила в незаконное вооруженное формирование «Вилайат ГIалгIайче» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой руководил главарь «назрановской» бандгруппы Илез Ведзижев, уничтоженный в ходе спецоперации в октябре 2015 года. Пятеро осужденных членов ячейки присягнули на верность террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они планировали совершать преступления террористической направленности в регионе, в том числе убивать сотрудников правоохранительных органов.

По решению суда главарю ячейки Умару Гагиеву назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Полицейский получил четыре года колонии общего режима, Мовла Сапралиев — три с половиной года колонии общего режима, Джабраил Гагиев — три года колонии общего режима, Хасаг Сапралиев — два с половиной года колонии общего режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в Северо-Кавказском окружном военном суде началось слушание дела над девятерыми жителями Ингушетии, которых обвиняли в участии в террористической организации «Орджоникидзевский джамаат». Банда была структурным подразделением незаконного вооруженного формирования «Сунженский сектор», которое с 1995 года действовало на территории Ингушетии. Целью организации было изменение конституционного строя РФ, свержение власти, нарушение территориальной целостности республики.