Мапуту, 5 октября, 2017, 22:33 — ИА Регнум. По меньшей мере 30 вооруженных боевиков атаковали полицейских на севере Мозамбика, 5 октября сообщает Anadolu.

Steve Evans Мозамбикские силовики

Нападение произошло в провинции Кабу-Делгаду. Представитель национальной полиции Мозамбика Инасио Дина заявил, что боевики напали в районе города Мосимбоа-да-Прая и похитили оружие.

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«В нападении участвовали более 30 человек, вооружённых АК-47. Атаке подверглись полицейские и военные», — заявил Дина.

В результате нападения погибли два сотрудника полиции. Двое нападавших были задержаны, ещё трое боевиков ликвидированы силами безопасности.

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«Мы не знаем, кто эти люди. Мы можем подтвердить, что они являются членами радикальной группировки. У нас нет пока доказательств, что к нападению причастны боевики «Аль-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил представитель полиции.

Напомним, с начала 2017 года в Мозамбике произошла уже вторая попытка нападения боевиков на объекты сил безопасности с целью захвата оружия.