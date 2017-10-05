Москва, 5 октября, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ впервые проверила выполнение региональных программ капитального ремонта жилого фонда в регионах. В результате проверки выявлено 9,1 тыс. нарушений при капремонте, возбуждено 62 уголовных дела. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, писала газета «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

По его словам, основные нарушения — это злоупотребления и бездействие должностных лиц, нарушения прав граждан, а также незаконное использование денежных средств, несоблюдения сроков и нормативов качества выполнения ремонтных работ.

В частности, подрядчики или управляющие компании не выполняли работы по капремонту, но брали за них полную оплату. Такие нарушения выявлены в Башкирии, Омской, Самарской областях и других регионах России.

В Крыму, Забайкальском крае, Кировской и Новосибирской областях прокуратура отменила решения органов самоуправления, которые вопреки воле жильцов определили для них способ формирования фонда капитального ремонта.

В Москве, Владимирской, Волгоградской и Кемеровской областях прокуроры обнаружили случаи, когда ремонт домов — объектов культурного наследия выполняли подрядчики без специальных лицензий.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что нарушений в сфере ЖКХ в последние годы становится все больше. Так, в 2015 году было зафиксировано 334 тыс. таких случаев, в 2016 году — 348 тыс. эпизодов, а за первые восемь месяцев 2017 года — 216 тыс. нарушений

В результате проверок Генпрокуратуры РФ к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности привлечено 1,5 тыс. должностных и юридических лиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах.

Ответственным за выполнение президентского поручения назначен генеральный прокурор России Юрий Чайка. Ему поручено представить доклад до 1 октября 2017 года.

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