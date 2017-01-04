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Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с программами капитального ремонта

Политика
Обновленная программа капитального ремонта многоквартирных домов превратилась в коррупционную кормушку

Москва, 4 Января 2017, 14:29 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах. Об этом сегодня, 4 января, сообщает пресс-служба Кремля.

«Провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия», — сказано в поручении президента.

Ответственным за выполнение президентского поручения назначен генеральный прокурор России Юрий Чайка. Ему поручено представить доклад до 1 октября 2017 года.

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Капитальный ремонт жилья
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