Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. На акции 7 октября в Петербурге, инициированной Алексеем Навальным и его сторонниками, вероятны провокации со стороны самих организаторов. Об этом рассказал сегодня, 4 октября, бывший волонтёр московского штаба Навального Александр Туровский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция Навального в Петербурге на Марсовом поле не согласована властями

«Ребята, по Питеру есть инфа, что там наняты специальные люди за большие деньги для провокации полиции по схеме 6 мая. Пара отморозков бросят кирпичи в какой-то момент. Кто за это сядет никому неизвестно, но точно кто-то из вас. С этой целью и Навальный, и Волков спецом сделали все для того, чтобы их убрали на это время. Типа они не причем. Но обратите внимание, тем не менее идет массовая мобилизация», — написал Туровский на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Упомянув про 6 мая, он отсылает к известным драматическим событиям 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы.

Александр Туровский ранее на добровольной основе работал в московском штабе Навального, а летом этого года выступил с громкими обвинениями в адрес своего бывшего шефа. Ранее Туровского задержали и оштрафовали за сопротивление полиции, а Навальный, вопреки своим обещаниям, не оказал ни ему, ни другим задержанным никакой поддержки.

Туровский вслед за Сергеем Удальцовым и рядом других бывших союзников Навального намекал, что тот намеренно создает провокационные ситуации. Не сочувствующие Навальному оппозиционеры обвиняют его в использовании «украинской модели»: популизм в соцсетях, ставка на молодежь, кулуарные договоренности с отдельными «башнями Кремля», создание — во имя шумового эффекта — провокационных ситуаций безотносительно их политического смысла и числа задержанных.

Акция Навального в Петербурге на Марсовом поле не согласована властями. Сегодня суд отклонил жалобу сторонников Навального на это решение. Тем не менее организаторы не отказываются от проведения незаконного митинга.

Мнения петербургских оппозиционеров относительно анонсированных провокаций расходятся. Координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что заявления Туровского не соответствуют действительности и вызваны, вероятно, тем, что на него оказывается давление.

«Провокации похоронили бы всю компанию, — отметил Пивоваров. — Распространение таких заявлений — это и есть провокация, со стороны власти, чтобы запугать колеблющихся».

В свою очередь, депутат городского парламента Борис Вишневский («Яблоко») в разговоре с корреспондентом агентства отметил, что он опасается, не окажутся ли последствия этой акции еще более масштабными, чем у июньской акции сторонников Навального, после которой были сотни задержанных.

«Есть много оснований полагать, что массовые задержания повторятся. К тому же тем, кто уже привлекался к ответственности, будут грозить большие штрафы и административные аресты», — сказал Вишневский.

Наблюдатели склонны считать, что акции Навального устроены по принципу двойного дна. На поверхности — массовая мобилизация граждан, несогласованные выступления и задержания. Второе дно — кулуарные договоренности с властями и «уличный» торг за продвижение интересов граждан, предпочитающих оставаться в тени и действовать через Навального.

Провокации на любом митинге возможны, причем с обеих сторон, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев: «Это обычная практика. Главной целью митинга вовсе не обязательно является провозглашение лозунгов».

Предсказывать развитие событий на митингах, организованных Навальным, затруднительно, ведь содержание кулуарных договоренностей остается в тени, полагает политолог.

«Навальный — фигура несамостоятельная. Он выражает интересы определенных групп, которые не хотят «светиться». И то, что он делает, всегда имеет не только заявленные цели — провести митинг — но и косвенные. Власть и околовластные структуры ведут с Навальным игру. У них есть договоренности о том, что делать можно и чего нельзя, и что будет, если сделать то, чего нельзя. Мы о содержании этих договоренностей ничего не знаем, а потому и предсказывать ничего не можем», — сделал вывод Владимир Васильев.

Напомним, 29 сентября Навальный был задержан в Москве и 2 октября арестован Симоновским районным судом Москвы на 20 суток за неоднократный призыв к участию в несогласованных акциях. Глава штаба Навального Леонид Волков, задержанный 29 сентября в Нижнем Новгороде, также арестован на 20 суток.

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Навальный позиционирует себя в качестве кандидата на пост президента на выборах 2018 года. Однако по закону он не может выдвигать свою кандидатуру, так как осужден по двум тяжким уголовным делам, связанным с хищениями. Наказание блогер отбывает условно.