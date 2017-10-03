Минск, 3 октября, 2017, 22:38 — ИА Регнум. Белоруссия взяла курс на расширение транспортных связей с Прибалтикой. Так, сегодня, 3 октября, «Белорусская железная дорога» (БЖД) и «Латвийская железная дорога» заключили меморандум о сотрудничестве в области развития перевозок ускоренными поездами по сообщению Белоруссия-Латвия. Об этом сообщается на сайте БЖД.

Товарный состав

В частности, речь идет о совместном развитии грузовых перевозок быстрыми поездами из Минска в Ригу, а обратно под брендом «Грузовой экспресс-поезд «Минск-Рига». Стороны договорились вместе работать над условиями функционирования такого поезда. Первый состав планируют пустить уже до конца 2017 года.

Поезд будет перевозить грузы в контейнерах в рамках проекта «Экономический пояс Шелкового пути» по пути из Китая в страны ЕС и обратно в направлении Латвии. Согласно условиям меморандума, стороны должны будут координировать все свои действия со всеми участниками рынка транспортных услуг, задействованных в этом проекте.

Однако на этом планы Минска насчет Риги не иссякли. На сегодняшней встрече с делегацией сейма Латвии во главе с его вице-спикером Гундарсом Даудзе председатель Совета Республики Михаил Мясникович также выразил надежду на то, что латвийская сторона поддержит Минск в привлечении капитала из скандинавских стран. По этому поводу Даудзе отметил, что Латвия перспективным считает и сотрудничество в транзитно-логистической сфере, так как через Ригу идут транспортные потоки между Скандинавией и Восточной Европой.

Кроме того, как ранее передавало ИА REGNUM, сегодня белорусская сторона договорилась с Эстонией об увеличении объемов перевозок внешнеторговых грузов. Стороны пришли к соглашению и по поводу информационного обмена данными при перевозках грузов в международном железнодорожном грузовом сообщении.

Напомним, что по итогам 2016 года экспорт белорусских товаров — нефть и нефтепродукты, металлы, продукция лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, пищевые продукты, тракторы — в Латвию в денежном выражении упал на 54,7% по сравнению с 2015 годом и составил $270,9 млн. Латвия, в свою очередь, поставила в Белоруссию товары — оборудование, фармацевтическую продукцию, пищевую и химическую продукцию, оптические устройства — на $70,1 млн, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. При этом стратегическое направление партнёрства между РБ и Латвией — это транспортно-логистическая сфера: на грузоперевозки между странами приходится 24% объема общих международных перевозок БДЖ.

Однако объёмы грузоперевозок между Латвией и Белоруссией после падения стали вновь увеличиваться в начале 2017 года. В основном за счет перевозок каменного угля. Тогда же главы железных дорог двух стран проводили переговоры, обсуждали снижения тарифов. Таким образом Рига пытается заманивать белорусские грузы, пытаясь конкурировать при этом с Россией и Литвой. Хотя РЖД сделала для Белоруссии весьма щедрое предложение: 50%-ную скидку на транзитные перевозки нефтепродуктов с железнодорожных станций Барбаров и Новополоцк в направлении портов Северо-Запада РФ.

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В целом прибалтийские транспортные маршруты ранее существовали в основном за счет перевозки российских грузов. Однако после того, как Россия взяла курс на увод грузов из Прибалтики в свои порты, Латвию, Литву и Эстонию, по сути, сегодня спасают от вымирания белорусские грузы. На фоне падения грузопотока с российской стороны латвийские транспортники решили серьезно укреплять свои связи с Белоруссией. В частности, министр сообщений Латвии Улдис Аугулис после переговоров о сотрудничестве в транспортно-транзитной сфере с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем даже организовал коллеге обзорную экскурсию по Рижскому свободному порту.

Россия настаивает на том, что транзит белорусских нефтепродуктов должен идти через российские, а не прибалтийские порты. Несмотря на предоставленную РЖД для Белоруссии скидку и готовность Москвы вести по этому поводу диалог, Минск не соглашается переориентировать свои грузы, пытаясь выбить для себя новые преференции, и даже напротив, решает развивать транспортные связи с Прибалтикой.